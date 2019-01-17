Sağlık Bakanlığı personel alımları için gerekli evraklar neler? sorusu İŞKUR kurası ile Sağlık Bakanlığı'nda istihdam edilme hakkı kazanan adaylar tarafından araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı İŞKUR üzerinden 6 bin 409 sürekli işçi alımını istenen belgelerin onaylanmasının ardından tamamlayacak. Devlet Personel Başkanlığı tarafından 24 Aralık 2018 tarihinde ilan edilen sonuçlara göre Sağlık Bakanlığı kadrolarına atanması uygun görülenler aşağıda belirtilen belgeleri ivedilikle ikamet ettiği, atandığı veya bulunduğu ildeki İl Sağlık Müdürlüğüne 25 Ocak 2019 tarihi mesai bitimine kadar bizzat kendisi veya noter aracılığı ile vekalet verdiği kişi aracılığı ile teslim edecek. İşte kurada Sağlık Bakanlığı personeli olmaya hak kazanan adayları için gerekli evraklar...

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMLARI İÇİN İSTENEN BELGELER

1. Sağlık Bakanlığı internet adresinde yayımlanan açıktan atama başvuru formunun (EK-1) tüm kısımlarının eksiksiz olarak doldurulmuş hali (tükenmez ya da dolma kalemle silinti, kazıntı yapılmadan el yazısı ile veya bilgisayarda doldurulmuş olması gerekmektedir),

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2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesi gereğince, atamaya esas teşkil etmek üzere, Devlet Memuru olmasına engel olabilecek akıl ve ruh hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporu (tek hekim raporu da geçerli).

3. Mezuniyet Belgesi;

· Yerleştiği unvanın gerektirdiği öğrenim durumunu gösterir noter tasdikli diploma sureti ya da mezun olduğu okuldan onaylı (kurum kaşesi, mührü ile imzalayanın kaşesinin de bulunduğu) sureti,

· Diplomalarının düzenlenmemiş olması halinde ilgili kurumlarca verilen ve daha sonra diploma veya örneğiyle değiştirilebilen geçici mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti,

· Diplomasını kaybedenler için mezun olduğu okuldan alacağı zayi belgesi,

· Eğitimini yurt dışında tamamlayanlardan, diplomalarının denkliği Milli Eğitim Bakanlığı veya Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylananların, denklik belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti,

· Lisans ve Önlisans mezunlarının https://www.turkiye.gov.tr/ adresinden; “Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulama” ekranından alınan “mezun bilgilerini” gösterir belge,

· Tasdikname kabul edilmeyecek olup, adayın en son bitirdiği okuldan diploma bilgilerini içeren tarih-sayılı okul müdürü tarafından kaşeli ve imzalı resmi yazı teslim etmeleri gerekmektedir. “Geçici Mezuniyet Belgesi” sunacaklardan, mezuniyetlerinin üzerinden 2 (iki) yıl geçenlerin geçici mezuniyet belgesi ya da onaylı sureti kabul edilmeyecektir.

4. 2 (iki) adet fotoğraf (4,5 x 6 cm ebadında ve fotoğrafların arkasına ad, soyadı yazılmış olacak),

5. Mal Bildirim Beyannamesi (EK-2) (ilgili alanları doldurulmuş ve imzalanmış),

6. 18 yaşını tamamlamamış adayların kaza-i rüşt kararı, (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler.),

7. Yerleştirme Sonuç Belgesinin internet çıktısı,

Önemli; Askerlik durum belgesi ve adli sicil belgesini evrak tesliminde verenlerin belgeleri kabul edilecektir.