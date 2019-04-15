Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro dağılımı ile ilgili güncel gelişmeler adaylar tarafından araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından 2019 yılında, 29 bin 600 sözleşmeli mülakatsız personel alımı yapılacağı duyurulmuştu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, alınacak personellerle ilgili detayların Nisan ayında duyurulacağını belirtmişti. İşte 2019 Sağlık Bakanlığı Personel alımı detayları...

SAĞLIK BAKANLIĞI KADRO DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?

Sağlık Bakanlığı personel alımı ile ilgili detaylar Nisan ayında yani bu ay detaylandırılacak. Ancak şuan için Sağlık Bakanlığı'ndan konuyla ilgili bir açıklama gelmedi. Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro dağılımı ile ilgili detaylar geldikçe ayrıntılar haberlerimizde olacak.

Kesin olmamakla birlikte hemşire, ebe, psikolog, radyoloji teknikerliği, ortopedi, tıbbi laboratuvar, ilk ve acil yardım teknikerleri (paramedik),biyomedikal mühendisleri, diyaliz teknikeri, anestezi, sosyal hizmet uzmanları, sağlık kurumları işletmeciliği, tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik, diyetisyen ve fizyoterapistlik gibi alanlarda kadronun açılması bekleniyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, alınacak personellerle ilgili detayların Nisan ayında duyurulacağını belirtmişti. Ancak bu konuyla ilgili de henüz resmi bir açıklama yapılmadı.