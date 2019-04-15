Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro dağılımı ile ilgili güncel gelişmeler adaylar tarafından araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından 2019 yılında, 29 bin 600 sözleşmeli mülakatsız personel alımı yapılacağı duyurulmuştu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, alınacak personellerle ilgili detayların Nisan ayında duyurulacağını belirtmişti. İşte 2019 Sağlık Bakanlığı Personel alımı detayları...
SAĞLIK BAKANLIĞI KADRO DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?
Sağlık Bakanlığı personel alımı ile ilgili detaylar Nisan ayında yani bu ay detaylandırılacak. Ancak şuan için Sağlık Bakanlığı'ndan konuyla ilgili bir açıklama gelmedi. Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro dağılımı ile ilgili detaylar geldikçe ayrıntılar haberlerimizde olacak.
Kesin olmamakla birlikte hemşire, ebe, psikolog, radyoloji teknikerliği, ortopedi, tıbbi laboratuvar, ilk ve acil yardım teknikerleri (paramedik),biyomedikal mühendisleri, diyaliz teknikeri, anestezi, sosyal hizmet uzmanları, sağlık kurumları işletmeciliği, tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik, diyetisyen ve fizyoterapistlik gibi alanlarda kadronun açılması bekleniyor.
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, alınacak personellerle ilgili detayların Nisan ayında duyurulacağını belirtmişti. Ancak bu konuyla ilgili de henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.