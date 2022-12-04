Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi ne zaman, başvuru sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru sonuç tarihi, başvuru işlemlerini tamamlayan adayların gündeminde yer alıyor. Sağlık Bakanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere; 11 bin 317 sürekli işçi, 30 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 1183 sözleşmeli işçi olmak üzere topla 42 bin 500 personel alımı yapılacağı açıklanmıştı. 28 Kasım günü itibarıyla alınmaya başlanan Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları 2 Aralık tarihinde sona erdi. İşte, 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi tarihleri hakkında merak edilenler...

ABONE OL
  • Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi ne zaman? 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

    Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuruları 28 Kasım - 2 Aralık 2022 günleri arasında İŞKUR üzerinden alındı. Temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, marangoz, inşaat boyacısı gibi farklı kadrolara yapılacak Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi tarihleri ve başvuru sonuçları sorgulama ekranı adaylar tarafından sorgulanıyor. İşte, 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi tarihleri ve başvuru sonuçları sorgulama ekranı hakkında merak edilenler...
  • Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi ne zaman? 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

    SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI alındı!

    Sağlık Bakanlığı 11 bin 317 sürekli işçi ve 30 bin sözleşmeli sağlık personeli ve bin 183 sözleşmeli personel alımı başvuruları 28 Kasım Pazartesi günü itibarıyla başladı. Sağlık Bakanlığı 11 bin 317 personel alımı başvuruları 2 Aralık 2022 tarihinde sona erdi.
  • Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi ne zaman? 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

    SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Sağlık Bakanlığı işçi alımı asıl sayı kadar da yedek aday aday sınava tabi tutulmadan noter kurasıyla belirlenecek.
  • Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi ne zaman? 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

    İşe alınacak sürekli işçiler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin geçici 10 uncu maddesi hükmüne göre öncelikliler de dâhil olmak üzere İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın kura ile belirlenecek.
  • Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi ne zaman? 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

    SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

    Sağlık Bakanlığı kura çekimi tarihi ve saati, kura sonuçlarının açıklanacağı tarih Yönetim Hizmetleri GenelMüdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.

    Konuya ilişkin resmi bir tarih açıklaması bulunmazken, Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekilişinin Aralık ayının son haftasında yapılmaıs bekleniyor. 
  • Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi ne zaman? 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

    ÖĞRENİM DURUMU AYRICALIK SAĞLAMAYACAK

    Aynı meslek için farklı öğrenim düzeyinden/bölümden (ortaöğretim/ön lisans/lisans)mezun olmak aday lehine kurada bir ayrıcalık sağlamayacaktır.
  • Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi ne zaman? 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

    SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU!

    Biyolog 27 (Lisans)

    Çocuk Gelişimcisi 98 (Lisans)

    Dil ve Konuşma Terapisti 41 (Lisans)

    Diyetisyen 245 (Lisans)

    Ebe 1.470 (Lisans)

    Fizyoterapist 490 (Lisans)

    Hemşire 833 (Ortaöğretim) 4.998 (Lisans)

    İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) 28 (Lisans)

    Odyolog 25 (Lisans)

    Perfüzyonist 25 (Lisans)

    Psikolog 245 (Lisans)

    Sağlık Fizikçisi 32 (Lisans)

    Sağlık Teknisyeni (Anestezi) 79 (Ortaöğretim)

    Sağlık Teknisyeni (Çevre Sağlığı) 15 (Ortaöğretim)

    Sağlık Teknisyeni (İlk ve Acil Yardım) 520 (Ortaöğretim)

    Sağlık Teknisyeni (Laboratuvar) 69 (Ortaöğretim)

    Sağlık Teknisyeni (Röntgen) 89 (Ortaöğretim)

    Sağlık Teknikeri (Adli Tıp) 23 (Ön Lisans)

    Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) 304 (Ön Lisans)

    Sağlık Teknikeri (Ameliyat) 147 (Ön Lisans)

    Sağlık Teknikeri (Anestezi) 460 (Ön Lisans)

    Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) 83 (Ön Lisans)

    Sağlık Teknikeri (Diş Protez) 98 (Ön Lisans)

    Sağlık Teknikeri (Diyaliz) 126 (Ön Lisans)

    Sağlık Teknikeri (Eczane) 196 (Ön Lisans)

    Sağlık Teknikeri (Elektoronörofizyoloji) 25 (Ön Lisans)

    Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) 490 (Ön Lisans)

    Sağlık Teknikeri (Fizik Tedavi) 177 (Ön Lisans)

    Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım) 1.098 (Ön Lisans)

    Sağlık Teknikeri (İş ve Uğraşı Terapisi) 49 (Ön Lisans)

    Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) 421 (Ön Lisans)

    Sağlık Teknikeri (Odyometri) 114 (Ön Lisans)

    Sağlık Teknikeri (Optisyen) 20 (Ön Lisans)

    Sağlık Teknikeri (Ortopedi) 129 (Ön Lisans)

    Sağlık Teknikeri (Patolojik Anatomi) 49 (Ön Lisans)

    Sağlık Teknikeri (Podolog) 20 (Ön Lisans)

    Sağlık Teknikeri (Radyoterapi) 27 (Ön Lisans)

    Sağlık Teknikeri (Röntgen) 499 (Ön Lisans)

    Sağlık Teknikeri (Tıbbı Sekreter) 15.537 (Ön Lisans)

    Sağlık Teknikeri (Yaşlı Bakım Teknikeri) 490 (Ön Lisans)

    Sosyal Çalışmacı 89 (Lisans)

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.