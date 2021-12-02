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Haberler Gündem Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 40 bin sağlıkçı alımı kura çekimi sonuçları.
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Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 40 bin sağlıkçı alımı kura çekimi sonuçları...

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. 40 bin sürekli işçi alımı kura çekimi bugün ve yarın devam edecek. İşte, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı...

Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 40 bin sağlıkçı alımı kura çekimi sonuçları.

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? Soruları Sağlık Bakanlığı tarafından açılan 40 bin sürekli işçi alımına başvuruda bulunan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Kura çekilişi Türkiye Noterler Birliği ile noterler huzurunda yapılıyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ 2021 NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi 2 Aralık tarihinde yapılacak. Detaylar (https://yhgm.saglik.gov.tr) internet adresinden ilan edilecektir. Bakanlığın sitesinde atamayla ilgili o detay;

2021 Yılı 3. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası

Kura çekilişi 02.12.2021 tarihinde saat 10:30 'da Bakanlığımız Bilkent Yerleşkesinde Noter huzurunda gerçekleştirilecektir. Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında kuraya katılımcı alınmayacaktır. Kura çekilişi Bakanlığımız YouTube kanalı (https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi) üzerinden canlı olarak yayınlanacaktır.

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