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        Haberler Gündem Sağlık Bakanlığı personel alımı kura tarihi: 2023 İŞKUR Sağlık Bakanlığı 419 işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak?

        Sağlık Bakanlığı personel alımı kura tarihi belli oldu! Sağlık Bakanlığı 419 işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak?

        Sağlık Bakanlığı personel alımı kura tarihi, bakanlığın taşra teşkilatında görevlendirilmek isteyen adayların gündeminde yer alıyor. 4 Aralık'ta başlayan Sağlık Bakanlığı eski hükümlü/TMY statüsünde 419 işçi alımı başvuruları 8 Aralık'ta sona erdi. Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi ise Aralık ayında Ankara'da gerçekleştirilecek. İşte 2023 İŞKUR Sağlık Bakanlığı 419 işçi alımı kura çekimi tarihine ilişkin merak edilen detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.12.2023 - 12:48 Güncelleme: 11.12.2023 - 12:48
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        Sağlık Bakanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere eski hükümlü/TMY statüsünde 419 sürekli işçi alımı yapılacağı açıklanmıştı. Merkez ve taşra teşkilatında "temizlik görevlisi" olarak istihdam edilmek isteyen adaylar 4-8 Aralık günleri arasında İŞKUR sistemi üzerinden başvuru işlemlerini tamamladı. İşçi alımı başvurularında Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi dikkate alındı. Sağlık Bakanlığı personel alımı kura tarihi açıklandı. Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi Ankara'da düzenlenecek. İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı kura tarihi...

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        419 SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI YAPILACAK!

        Sağlık Bakanlığı, eski hükümlü/TMY statüsünde 419 sürekli işçi istihdam edecek. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Sağlık Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında "temizlik görevlisi" olarak istihdam edilmek üzere 419 eski hükümlü/TMY statüsünde sürekli işçi alımı yapılacak.

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        BAŞVURULAR 8 ARALIK'TA TAMAMLANDI

        Adaylar, 4-8 Aralık tarihleri arasında Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) "esube.iskur.gov.tr" adresinden başvurularını yapıldı.

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        BAŞVURU ŞARTLARI İŞKUR'DA!

        Sürekli işçi alımı il düzeyinde karşılanacağından dolayı başvurularda adayların, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi üzerindeki adresleri dikkate alındı.

        Başvuru şartları ve aranan niteliklerle ilgili bilgiler İŞKUR'un internet sitesinde yer aldı.

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        149 SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI ŞARTLARI NELERDİR?

        2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1) ve (6) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlarını taşımak.

        2. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde tanımlandığı şekilde eski hükümlü veya 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (ğ) bendinde tanımlandığı şekilde terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan olmak.

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        SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

        Sağlık Bakanlığı 419 sözleşmeli personel alımı kura çekimi 22 Aralık Cuma günü saat 09.00 ile 18.00 saatleri arasında Ankara'da düzenlenecek. Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekiminin Sağlık Bakanlığı resmi Youtube hesabında yayınlanması bekleniyor.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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