Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? 36 bin Sağlık Bakanlığı personel alımı branş dağılımı, başvuru şartları

Sağlık Bakanlığı personel alımı ile ilgili detaylar gündemde yer almaya devam ediyor. Bu yılın Nisan ayında 36 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı ile ilgili Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. 36 bin sağlık personeli alımı kapsamında çeşitli branşlarda istihdam sağlanacak. Peki Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? İşte, 36 bin Sağlık Bakanlığı personel alımı branş dağılımı, başvuru şartları