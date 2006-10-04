Gaziantep'te, okula tinerci baskını

Gaziantep’te, tiner bağımlısı 19 yaşındaki Burak Özbay, kendisine para vermeyen dayısının müdür yardımcılığı yaptığı Nuri Pazarbaşı İlköğretim Okulu’nu elinde bıçakla basarak kapı ve camlarını kırdı. Dayısına öğrencilerinin gözü önünde saldıran Özbay gözaltına alındı.

Burak Özbay, öğle saatlerinde Nuri Pazarbaşı Mahallesi’nde bulunan ve mahalleyle aynı adı taşıyan ilköğretim okuluna geldi. Sivil olduğu için kendisini okula almak istemeyen görevlileri, üzerindeki bıçağı çıkarıp tehdit eden Özbay, okula girerek sınıf kapılarını tekmeleyip, camları kırmaya başladı. Elindeki iki bıçak ile öğrenci ve öğretmenleri tehdit edip, “Bana Şemsettin dayımı bulun” diye bağıran Özbay, bir camı kırarken elini kesti. Özbay, koridorda gördüğü dayısı Şemsettin Bozkurt’un üzerine saldırmaya çalıştı. Yeğeninin saldırısından kendisini odasına kilitleyerek kurtulan Bozkurt’un ihbarı üzerine olay yerine gelen polisler Özbay’ı gözaltına aldı.

Özbay, Gaziantep Avukat Cengiz Gökçek Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Yeğeninin saldırısından kendisini odasına kilitleyerek kurtulan müdür yardımcısı Şemsettin Bozkurt, öğrencilerin gözü önünde yaşanan olaydan dolayı çok üzgün olduğunu belirterek, “Her zaman böyle yapıyor. Kapıma dayanıp zorla para istiyor. Param olunca veriyorum, olmadığı zaman böyle tehdit ediyor. Birkaç gün önce eve geldiğinde kendisini kovdum. Bugün elinde bıçak ile okulu bastı. Tiner bağımlısı ve kendisiyle baş edemiyorum” dedi.

Gözaltına alınan Özbay’ın, ailesinden ayrı yaşadığı belirtilirken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Hasan KIRMIZITAŞ- Mehmet BULUT/GAZİANTEP, (DHA)