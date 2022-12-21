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Anlaşma sağlandı! Sağlık Bakanlığı banka promosyonu açıklandı!

Sağlık Bakanlığı promosyon ödemelerine ilişkin açıklama geldi. Sağlık Bakanlığı'nın Ziraat Bankası ile yaptığı anlaşma çerçevesinde sağlık çalışanlarına promosyon ödemesi yapılacağı duyuruldu. Yapılan açıklamanın ardından gözler Sağlık Bakanlığı promosyon ödemelerinin ne zaman yapılacağına çevrildi. İşte Sağlık Bakanlığı banka promosyonu ödeme tarihlerine dair detaylar...

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  • Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri ne kadar? Anlaşma sağlandı! Sağlık Bakanlığı banka promosyonu ne zaman yatacak?

    Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri gündemdeki yerini koruyor. Sağlık çalışanlarına verilecek olan banka promosyon ücretlerine ilişkin yeni bir açıklama geldi. Sağlık Bakanlığı'nın Ziraat Bankası ile yaptığı anlaşma ile sağlık çalışanlarına verilecek promosyon miktarı da belli oldu. İşte detaylar...
  • Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri ne kadar? Anlaşma sağlandı! Sağlık Bakanlığı banka promosyonu ne zaman yatacak?

    SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYON ÖDEMELERİ NE KADAR? 

    Bakanlık yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın girişimleriyle Ziraat Bankası ile maaş anlaşması karşılığında alınacak promosyon tutarında anlaşmaya varıldı.
  • Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri ne kadar? Anlaşma sağlandı! Sağlık Bakanlığı banka promosyonu ne zaman yatacak?

    Buna göre, sağlık çalışanlarına, 3 yıllık protokol karşılığında personelin maaş miktarına bakılmaksızın toplam 29 bin lira promosyon ödemesi yapılacak. Bu ödemenin 27 bin lirası peşin (25 bin 200 lira nakit, 1800 lira kredi kartına para puan), 2 bin lirası ise 6 aylık dönemlerde 2 taksit şeklinde "para puan" olarak verilecek.
  • Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri ne kadar? Anlaşma sağlandı! Sağlık Bakanlığı banka promosyonu ne zaman yatacak?

    SAĞLIK BAKANLIĞI BANKA PROMOSYONU NE ZAMAN VERİLECEK?

    Sağlık çalışanlarına promosyon ödemelerinin yapılacağı tarihe ilişkin Sağlık Bakanlığı veya Bakan Koca tarafından henüz bir açıklama gelmedi.

    Sağlık Bakanlığı promosyon ödeme tarihleri belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.

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