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Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri ne zaman yapılacak?

Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri yeni yıla girilmesiyle gündemdeki yerini aldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Resmi Gazete'de yayımlanan sağlık çalışanlarına teşvik ödemelerine ilişkin olarak "Ek ödemelerle ilgili beyaz reform çerçevesinde teşvik ödemesi başladı. Birinci basamakta kapsam dışı kalan sağlık çalışanları ve eczacılar teşvik alacak" ifadelerini kullanmıştı. İşte Sağlık Bakanlığı promosyon ödeme tarihleri...

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  • Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri ne zaman yatacak, anlaşma sağlandı mı? Sağlık Bakanlığı banka promosyonu ödeme tarihleri

    Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri için geçtiğimiz günlerde Ziraat Bankası ile anlaşma imzalamıştı. Hemşire, doktor ve hasta bakıcı gibi çeşitli kadrolardan sağlık çalışanlarına yapılacak promosyon ödemelerinin hesaplara yatırılacağı tarih ise merak konusu oldu. Alınacak promosyonun 25 bin 200 TL'si nakit, 1800 TL'si ise kredi kartına para puan olarak verilecek. İşte, detaylar...
  • Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri ne zaman yatacak, anlaşma sağlandı mı? Sağlık Bakanlığı banka promosyonu ödeme tarihleri

    SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYON ÖDEMELERİ NE KADAR? 

    Bakanlık yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın girişimleriyle Ziraat Bankası ile maaş anlaşması karşılığında alınacak promosyon tutarında anlaşmaya varıldı. Buna göre, sağlık çalışanlarına, 3 yıllık protokol karşılığında personelin maaş miktarına bakılmaksızın toplam 29 bin lira promosyon ödemesi yapılacak. 

    Bu ödemenin 27 bin lirası peşin (25 bin 200 lira nakit, 1800 lira kredi kartına para puan), 2 bin lirası ise 6 aylık dönemlerde 2 taksit şeklinde "para puan" olarak verilecek.
  • Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri ne zaman yatacak, anlaşma sağlandı mı? Sağlık Bakanlığı banka promosyonu ödeme tarihleri

    SAĞLIK BAKANLIĞI BANKA PROMOSYONU NE ZAMAN VERİLECEK?

    Sağlık çalışanlarına promosyon ödemeleri Antalya ve Konya gibi bazı illerde başlarken diğer illerin Sağlık Bakanlığı promosyon ödeme tarihleri netleşmedi.

    Konuya ilişkin olarak Sağlık Bakanlığı veya Bakan Koca tarafından henüz resmi bir açıklama gelmedi. Sağlık Bakanlığı promosyon ödeme tarihleri belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.
  • Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri ne zaman yatacak, anlaşma sağlandı mı? Sağlık Bakanlığı banka promosyonu ödeme tarihleri

    SAĞLIK ÇALIŞANLARINA PROMOSYON ÖDEMELERİ KİMLERİ KAPSIYOR?

    Bakan Koca, Resmi Gazete'de yayımlanan sağlık çalışanlarına teşvik ödemelerine ilişkin olarak açıklamada bulundu. Bakan Koca "Ek ödemelerle ilgili beyaz reform çerçevesinde teşvik ödemesi başladı. Birinci basamakta kapsam dışı kalan sağlık çalışanları ve eczacılar teşvik alacak" ifadelerini kullandı.
  • Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri ne zaman yatacak, anlaşma sağlandı mı? Sağlık Bakanlığı banka promosyonu ödeme tarihleri

    Teşvik ek ödemesi: İşin ve sağlık hizmetinin özelliğine göre, bulaşıcı hastalık sürveyansı, kanser tarama hizmetleri, çevre sağlığı ve tütün kontrolü hizmetleri, tüberküloz takibi ve doğrudan gözetimli tedavi, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri, özel sağlık kuruluşları ile eczane ve ecza deposu denetimleri, koruyucu sağlık hizmetleri eğitimi; 112 acil sağlık hizmetleri kapsamında çağrı cevaplama oranı, vakaya erişim ve hastaneye teslim süresi ile günlük vaka sayısı; laboratuvarlarda numune sayısı ve numune çeşitliliği, analiz, numune ve analiz sonuçlandırma süresi, kalibrasyon ve laboratuvar verimliliği ve benzeri kriterler ile; personelin görev yeri, görevi, kadro ve unvanı dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenen birim teşvik hedeflerinin gerçekleşme durumuna göre personele yapılan ek ödemedir. Bu ek ödeme, personelin kadro unvanına göre, hak ettiği taban ödemenin birim teşvik katsayısı ve aktif çalışma gün katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutardır. 
  • Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri ne zaman yatacak, anlaşma sağlandı mı? Sağlık Bakanlığı banka promosyonu ödeme tarihleri

    Bu tutar, profesör ve doçent unvanlı personel ile entegre ilçe Devlet hastanesi başhekimi, toplum sağlığı merkezi başkanı, halk sağlığı laboratuvarı sorumlusu ve yan dal uzmanları için % 20’ye kadar artırımlı uygulanabilir. Birim teşvik katsayısı, birim teşvik hedeflerinin gerçekleşme oranına göre (0) ile (1) arasında değişen katsayıdır. Birim teşvik katsayısına toplu sözleşme hükümlerinden kaynaklanan artışlar eklenir.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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