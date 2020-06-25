Sağlık Bakanlığı toplumun koronavirüs algısını ölçecek

AA

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, AA muhabirine kurulun çalışmalarına ilişkin açıklamada bulundu.

Türkiye'de koronavirüs salgınının tıbbi boyutuyla çok iyi yönetildiğini ifade eden İlhan, hastaların tedavisi, sahadaki filyasyon çalışmalarıyla birlikte salgınla mücadelede iyi bir noktada olunduğunu belirtti.

Prof. Dr. İlhan, Toplum Bilimleri Kurulu'nun, koronavirüsün sosyal boyutlarını, toplumdaki etkilerini gözlemek, değerlendirmek, salgının psikolojik, sosyolojik ve ekonomik etkilerini saptayabilmek, ortaya çıkan olumsuz etkilere karşı çözüm üretmek amacıyla kurulduğunu söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın iki toplantısına başkanlık ettiği Toplum Bilimleri Kurulu'nun üç haftada üç toplantı yaptığını aktaran İlhan, kurulda psikiyatri ve halk sağlığı alanından hekimler, din sosyolojisi, iktisat, tarih ve iletişim alanından da akademisyenlerin yer aldığını dile getirdi.

- Salgının toplumdaki tüm etkileri araştırılacak

Kurulun temel amaçları içerisinde toplumdaki değerleri ölçmek, değerlendirmek ve izlemenin yer aldığını anlatan İlhan, "Bir barometre geliştiriyoruz. Bu barometrede, toplumun koronayla ilgili algısını ölçmeye çalışıyoruz. Korona sürecinde toplum acaba psikolojik olarak ya da sosyal yönden etkilendi mi? Bunu belli sıklıklarla yapacağımız barometreye koymaya çalışacağız. Toplumda salgın ne denli karşılık buluyor? Salgından korkuluyor mu? Kurallara uyuluyor mu? Bazı kesimler neden daha çok kurallara uyarken bazı kesimler neden daha az uyuyorlar? Bunları saptamaya ve buna yönelik çözüm üretmeye çalışacağız." bilgini paylaştı.

Toplum Bilimleri Kurulu'nun yaptığı çalışmaların daha uzun soluklu olduğunun altını çizen İlhan, "Toplumla ilgili bir şeylere çözüm üretmek istiyorsak, tıbbi boyut gibi hemen olmuyor. O yüzden bunlara yönelik çeşitli desteklerin sağlanması, toplumla ilgili risk faktörlerinin belirlenmesi Toplum Bilimleri Kurulu'nun temel amaçları arasında yer alacak." dedi.

Prof. Dr. İlhan, toplumdaki koronavirüs algısı konusunda yürütülecek barometreye ilişkin de "Barometreyle, toplumda belirlenen kişiler üzerinden salgın nasıl hissediliyor? Salgın nasıl bir etki yapıyor? Neden maske takılıyor? Neden maske takılmıyor? Salgının etkisinden korkuluyor mu? Korkulmuyor mu? Salgın insanlarda ruhsal sorunlar meydana getirmiş mi? Bunları ölçmeyi amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.