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Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına tabip, diş tabibi ve eczacı ataması yapılacak

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama başvuruları 8-15 Mart'ta gerçekleşecek.

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına tabip, diş tabibi ve eczacı ataması yapılacak
AA

Sağlık Bakanlığının "2021 Yılı İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası İlanı" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nun ilgili maddesi ile "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümlerine göre, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama-yerleştirme iş ve işlemleri ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kurayla yapılacak. Bu kura, eczacı unvanlı adaylar için 1'inci yerleştirme ve 2'nci yerleştirme olarak iki ayrı yerleştirme şeklinde yapılacak, diğer unvan ve branşlar için sadece 2'nci yerleştirme işlemi uygulanacak.

Bu çerçevede, 1'inci yerleştirmede Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu için yabancı dil yeterliliğine sahip eczacı, 2'nci yerleştirmede Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşları için eczacı, uzman diş tabibi, diş tabibi, tabip ve uzman tabip unvanında personel alımı yapılacak.

Başvurular, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün "https://yhgm.saglik.gov.tr" internet adresinde yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e-Devlet kapısı kimlik doğrulama sistemi ile giriş yapılarak kura takviminde belirtilen süreler içinde gerçekleştirilecek.

Başvuru yapacak adaylar, kura takviminde belirtilen tarihler arasında PBS üzerinden başvuru formunu elektronik ortamda doldurup tercihlerini kaydedip kesinleştirecek. Kesinleştirme işlemi yapıldıktan sonra başvuru bilgileri ve tercihlerde değişiklik yapılamayacak, kesinleştirilmeyen başvurular dikkate alınmayacak. Kesinleştirilen başvuru formu fiziki evrak olarak ayrıca gönderilmeyecek.

2527 sayılı Kanun kapsamında bulunan Türk soylu yabancıların resmi kurumlardan alınan "Türk soylu" olduklarına dair belgeyi, başvuru sistemi üzerinden elektronik ortamda kaydetmeleri gerekecek.

Eczacı dışındaki diğer unvan ve branşa sahip adaylar sadece 2'nci yerleştirme için tercih yapabilecek ve en fazla 10 tercihte bulunabilecek. Genel kura ile yerleşmek istediğini belirten adaylar, tercihlerine yerleşememesi halinde boş kalan yerlere genel kura ile yerleştirilecek.

Eczacı unvanlı adaylardan ilgili şartları taşıyanlar her iki yerleştirme için de tercihte bulunabilecek. Bu durumda olan adaylardan 1'inci yerleştirmede yerleşenler, 2'nci yerleştirmeye dahil edilmeyecek. Bu kişiler, açık bulunan yerlerden 1'inci yerleştirme için en fazla 1, 2'nci yerleştirme için en fazla 10 tercihte bulunabilecek. 1'inci yerleştirmede genel kura seçeneği bulunmayacak.

Kura başvurusunda bulunup başvurusunu iptal ettirmek isteyenler, 16 Mart Salı-1 Nisan Perşembe saat 18.00'e kadar PBS üzerinden elektronik ortamda kura başvurusunu iptal edebilecek. Başvurusunu iptal ettirenler kuraya yeniden başvuruda bulunamayacak.

Kura sonucu herhangi bir kadro veya pozisyona yerleşenler, kura sonuçlarının ilanından itibaren bir yıl süreyle tekrar kuraya başvuramayacak.

İlan metninde belirtilen şartlara uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecek. Başvuruları sehven kabul edilip kura ile yerleştirilmiş olanların atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek.

- Atama kurası takvimi

İlanda yer alan "2021 Yılı İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası Takvimi"ne göre, PBS üzerinden başvurular 8 Mart Pazartesi gününden 15 Mart Pazartesi saat 18.00'e kadar yapılacak.

Başvuru değerlendirme sonuçları 29 Mart Pazartesi PBS üzerinden ilan edilecek.

İnceleme sonrası başvuruları reddedilenlerin itirazları, 29 Mart Pazartesi gününden 30 Mart Salı saat 18.00'e kadar PBS üzerinden alınacak. İtiraz sonuçları 2 Nisan Cuma PBS üzerinden açıklanacak.

Kura çekimi 5 Nisan Pazartesi yapılacak, yeri ve saati "https://yhgm.saglik.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Atamaya esas evraklar, 5 Mayıs Çarşamba saat 18.00'e kadar alınacak.

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