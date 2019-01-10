Sağlık Bakanlığından alınacak ruhsat ve belge ücretlerinde artış olmayacak

Bazı Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde değişiklik yapılması hakkında Cumhurbaşkanlığı kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarınca başvurusu alınacak, düzenlenecek veya onaylanacak her türlü ruhsatlandırmaya ilişkin tüm iş ve işlemler ile ruhsat belgesi, ürün üretim ve satış izin belgesi ve mesul müdürlük belgesi ile permi, başvuru, kayıt, bildirim ve sertifikalar üzerinden 150 bin Türk Lirasını geçmemek üzere Bakanlıkça belirlenecek tarifelere göre ücret alınmasına ilişkin düzenlemede bu tarifelerin her yıl güncellenmesi ve ücretlerin yeniden değerleme oranında artırılması hükmü kaldırıldı.

Kararname ile Ticaret Bakanlığının görevleri arasına şu ifadeler eklendi: "Ülkemizin ticaret ve gümrük hizmetlerine ilişkin ana politikalarının etkinliğinin artırılması ve ekonomik faaliyetlerin dış ticarete dönük yapılandırılması için kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla teknoloji ve girişimcilik odaklı proje, bilimsel çalışma ve eğitim alanında iş birliği faaliyetlerini yürütmek."

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