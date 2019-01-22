Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, ülke genelinde özel ve devlet hastaneleri bünyesinde hizmet verecek inme merkezleri belirleniyor.

Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, 112 bünyesinde komuta kademesinde ve sahada görev yapan 4 bin sağlık personeline inme eğitimleri verildi. Eğitim verilen sağlık personeli sayısı 35 bine çıkarılacak. Eğitimler sonrasında, 112'ye bir bildirim geldiğinde bu personel, inmeye ilişkin skalaya göre hastalık tanısını koyacak ve belirlenen inme merkezleriyle temas kurarak, hastayı doğrudan bu alanda hizmet veren merkeze götürecek.

ÖZEL YAZILIM GELİŞTİRİLDİ

Sağlık Bakanlığı tarafından 2019'da kademeli olarak geçilecek ambulanslarda tablet uygulaması kapsamında, inme tanısı konduktan sonra ilk 4,5-6 saat içinde tedaviye başlanabilmesi, zaman kaybı yaşanmaması amacıyla yazılım geliştirildi.

Ambulanslarda hastaya ilk müdahale edildiğinde yapılan nabız, EKG gibi uygulamaların sonuçlarının anlık olarak ambulansın gideceği hastanenin ilgili birimine ve aynı anda Komuta Kontrol Merkezine ulaştırıldığı sistem sayesinde, komuta merkezince ambulans personeline talimat verilerek, müdahale için yönlendirme yapılacak.

Ambulans, inme tanısından sonra hastayı, en yakın hastaneye değil Bakanlık tarafından tanımlanmış özel ya da devlet bünyesinde hizmet veren inme merkezi ya da inme birimine götürecek. Tablet uygulamasıyla da hastanın yönlendirileceği merkeze, daha ambulanstayken hastaya ilişkin bilgi ve bulgular iletilecek.

"İNME MERKEZLERİ, TÜRKİYE GENELİNDE YAYGINLAŞTIRILACAK"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ölüm nedenleri arasında inmenin ilk sıralarda yer aldığını belirterek, inmeye bağlı ölümlerin önlenebilmesinde ilk saatlerde yapılacak müdahalenin hayati önem taşıdığını vurguladı.

Koca, inmeye daha kısa sürede müdahale edilebilmesi için "inme merkezleri" adı altında çalışma yürütüldüğünü belirterek, "Bu kapsamda Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğüne bağlı 15 sağlık tesisinde inme ünitesi, 16 sağlık tesisinde inme merkezi hizmet vermektedir. İnme merkezleri, Türkiye genelinde yaygınlaştırılacak ve bu alanda eğitim verilen sağlık personeli sayısı artırılacak" bilgisini verdi.

İstanbul ve Ankara'da bulunan inme ünitesi ve inme merkezlerinin sayısının da yükseltileceğini anlatan Koca, "Bu kapsamda öncelikle 112 Acil sağlık personeline inmeye müdahaleye ilişkin eğitim verildi. Bu eğitimlerin sayısı artırılacak. Şu an için İstanbul'da yaklaşık 4 bin personel eğitim aldı" diye konuştu.

İNME NEDİR?

İnme, beynin bir kısmının oksijen bakımından zengin kan akışının engellenmesi ile oluşan hasarlanması olarak tanımlanıyor.

Dünyada her yıl 15 milyon kişinin inme geçirdiği, 5 milyon kişinin inme nedeniyle hayatını kaybettiği ve 5 milyon kişide inmeye bağlı kalıcı engel geliştiği ifade ediliyor.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerinde, önceki yıllarda olduğu gibi koroner kalp hastalıklarını takiben inme ikinci en sık ölüm nedeni olarak belirtiliyor.

İnme, yüzde çarpılma, kol ve bacakta ani kuvvet kaybı, konuşmada ani gelişen bozulma, tek taraflı ani görme kaybı ve ani bilinç kaybıyla kendini gösteriyor. Bu belirtilerin ortaya çıkması halinde vakit kaybedilmeden 112'nin aranması ve ilk saatlerde müdahale hayati önem taşıyor.