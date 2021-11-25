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Haberler Sağlık
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Sağlık Bakanlığının 2022 bütçesinde Covid-19 aşısı alımına 8,9 milyar lira kaynak ayrıldı

Sağlık Bakanlığının koruyucu sağlık hizmetlerine 2022'de ayrılan kaynak yüzde 103 oranında artırıldı

Sağlık Bakanlığının 2022 bütçesinde Covid-19 aşısı alımına 8,9 milyar lira kaynak ayrıldı
AA

Sağlık Bakanlığının 2022 yılı bütçesinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısı alımı için 8,9 milyar lira kaynak ayrıldı.

Sağlık Bakanlığı 2022 bütçe sunumundan derlediği bilgilere göre, gelecek yılın merkezi yönetim bütçesinde, koruyucu sağlık hizmetlerine ayrılan kaynak, bu yıla göre yüzde 103 oranında artırılarak, 38 milyar 729 milyon liraya çıkarıldı.

Söz konusu kaynak içerisinde Covid-19 aşısı alımına 8,9 milyar lira pay ayrıldı.

ENGELLİ SAĞLIK KURULU RAPORLARINDA YENİ UYGULAMA BAŞLIYOR

Bakanlık, engelli sağlık kurulu raporlarıyla ilgili de yeni bir uygulamayı hayata geçirme kararı aldı.

Buna göre, yatağa tam bağımlı ya da cihaza bağımlılığı nedeniyle yardımsız dışarı çıkması mümkün olmayan ve kronik hastalık tanısı almış vatandaşlara, evinde "Engelli Sağlık Kurulu Raporu" ile "Mama, ilaç, bez ve cihaz raporu" verilecek.

SİGARA BIRAKMA ORANI YÜZDE 43'E ULAŞTI

Sağlık Bakanlığınca, sigarayı bırakmak isteyenlere, sigara bırakma poliklinikleri ve "ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı" aracılığıyla kesintisiz hizmet veriliyor.

Bu kapsamda, yürütülen çalışmalarla 2015 yılında yüzde 16,4 olan sigara bırakma oranı 2021 itibarıyla yüzde 43'e ulaştı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmalar sonucunda, son 4 yılda uyuşturucu kullanımına bağlı ölümler yüzde 66,6 azaldı.

Tedavi merkezi sayısı yüzde 357'lik artışla 137'ye, yatak kapasitesi ise yüzde 93'lük artışla 1372'ye yükseltildi.

Bugüne kadar 337 bin 304 kişiye hizmet veren ALO 191 Uyuşturucu ile Mücadele Danışma ve Destek Hattı aracılığıyla bağımlı bireylerle yapılan takip görüşmeleri de arttı. Bu çalışmalar sonucunda tedavi sonrası bir yıllık temiz kalma oranı (remisyon oranı) 2 katına çıktı.

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