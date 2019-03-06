Pendik ve Tuzla arasında yer alan teknokente 'Teknopol İstanbul' ismi verildi. Teknokentte, kanser ilaçları, simülasyon ve modelleme robotları, tıbbi sarf malzemeleri ve biyoteknolojik ilaçların araştırmaları ve üretimi yapılacak.
DHA'nın haberine göre; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, sağlık yazılımları, aşı çalışmaları, ilaç üretimi, sağlık danışmanlığı ve biyomedikal mühendislik hizmetleri kapsamında ürün ve materyal geliştirme çalışmalarının yapılacağı teknokentin temel atma aşamasına geldiğini söyledi. Erdöl, 55,7 dönüm arazi üzerinde kurulacak, devamında 100 dönüme kadar çıkacak teknokentin, kendi ilacını üretebilen, kendi aşısını yapabilen ve kendi tıbbi teknolojilerini üretebilen bir Türkiye sürecini hızlandıracağını belirtti.
Türkiye’nin sağlık alanındaki harcamalarının her geçen yıl arttığına, bu harcamalar içinde önemli bir kalemi oluşturan ilaç için 2019 yılında 29 milyar lira, tıbbi sarf malzemeleri içinde 25 milyar lira harcanacağının öngörüldüğüne dikkat çeken Rektör Erdöl, "İthal ürünlere milyar dolarlar akıtıyoruz. Kuracağımız sağlık teknokentinde, cari açığa olumsuz katkı yapan ilaç ve sağlık harcamalarını azaltıp, yerli üretimi teşvik etmek için teknolojik çalışmalar yapacağız. Temel hedefimiz, ülkenin rekabet gücünü artıracak teknolojileri geliştirmek ve üretmek" dedi.
İLK ETAPTA KANSER İLACI VE SİMÜLASYON ROBOTLARI ÜRETİLECEK
Sağlık Teknokenti'nde ilk imzalarda atıldı. Teknokentte, bir biyoteknoloji firması ile kansere karşı yeni bir biyoteknolojik molekül ve bazı ilaçları üretilecek. Bunun için de Ercan Varlıbaş'ın şirketi olan VSY Biyoteknoloji şirketi ile anlaşma yapıldı. Teknopol İstanbul Genel Müdürü Dr. Orhan Çömlek de projenin sadece sağlık odaklı olmadığını, ileri teknoloji üretim üssü olacağını söyledi. Çömlek, "Örneğin, Kazan merkezli Eidos-Meditsina firmasıyla anlaşma yapıldı ve ortak simülasyon ve modelleme robotları üreteceğiz. Teknokentte sağlıktan savunma alanına kadar çeşitli alanlarda yerli ve milli üretmeye hazırlanıyoruz" diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.