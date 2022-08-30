Sağlık çalışanının kahreden ölümü

DHA'nın haberine göre, serinlemek için burada dereye giren Alpaslan bir süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşları tarafından sudan çıkarılan Alpaslan´a ilk müdahaleyi yine arkadaşları yaptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Nusaybin Devlet Hastanesi Acil Servisi´ne götürülen Alpaslan burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Alpaslan'ın cenazesi otopsi için hastane morguna götürüldü. Olayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.