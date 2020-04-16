Sağlık çalışanının kızına sürpriz doğum günü kutlaması

AA

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanı Adem Öztürk, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ile sosyal medya üzerinden iletişime geçerek, yoğun koronavirüs mesaisi nedeniyle evine gidemediğini ve 15 Nisan'da 14 yaşına girecek olan kızı Şeyma'nın da doğum gününe gidemeyeceğini yazdı. Öztürk, Başkan Usta'dan kendi adına bir pasta yaptırıp kızına sürpriz yapmalarını talep etti.

Sağlık çalışanı babanın duygusal talebini geri çevirmeyen Başkan Usta, sahada görev yapan ekibine talimat vererek Şeyma için sürpriz bir doğum günü hazırlattı.

Kapıda Gaziosmanpaşa Belediyesi ekiplerini ve doğum günü pastasını gören genç kız, büyük şaşkınlık ve mutluluk yaşadı.

Baba Adem Öztürk de sürpriz anını görüntülü görüşme üzerinden canlı olarak izledi.