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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: İzmir'de sağlık çalışanının ölümünde eski eşe ceza!
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Sağlık çalışanı şahıs hastanede ölü bulunmuştu! Eski eş hakkında karar çıktı

İzmir'de sağlık memuru Savaş Hamurçili'nin düğününe 10 gün kala hastane içerisinde göğsünden silahla vurularak ölü bulunması ilgili davada karar çıktı. 16 Haziran 2021 yılında meydana gelen olayın ardından tutuklanan eski eşine 25 yıl hapis cezası verildi

Son dakika: İzmir'de sağlık çalışanının ölümünde eski eşe ceza!
Sağlık çalışanının ölümünde eski eşe ceza!
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İHA

İzmir'de sağlık memurun düğününe 10 gün kala hastanede ölü bulunmasıyla ilgili davada eski eşin cezası belli oldu.

Olay, 16 Haziran 2021 günü saat 16.00 sıralarında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi Polikliniği'nde meydana geldi. İddiaya göre, pansuman odasından silah sesi duyan personeller, panikle durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, hastanede teknisyen olarak görev yapan Savaş Hamurçili'yi (45) kanlar içerisinde yerde yatarken buldu.

Hamurçili, sağlık ekipleri tarafından hastanenin acil servis bölümüne kaldırıldı. Talihsiz adam, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Savaş Hamurçili'nin cansız bedeni savcının yaptığı incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

GÖZALTINA ALININ ESKİ EŞ TUTUKLANDI

Hamurçili'nin ölümünün ardından polis ekipleri, hastanedeki kamera kayıtlarını incelemeye alarak, olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğunu belirlemek için geniş çaplı soruşturma başlatmıştı. Soruşturma çerçevesinde Hamurçili'nin eski eşi E.T. adlı kadın, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Silahı gizlice çantasıyla içeri soktuğu iddia edilen ve ifadeleri şüpheli bulunan E.T. tutuklanarak cezaevine konuldu. Olayla ilgili hazırlanan iddianamenin kabul edilmesinin ardından, görülen mahkemede sanık hakim karşısına çıktı.

'YENİDEN EVLENMESİNİ KALDIRAMADI'

Savaş Hamurçili'nin duruşmaya katılan ve söz alan avukatı, sanığın olayı kıskançlık yüzünden gerçekleştirdiğini iddia ederek, "Olay yaşanmasaydı Hamurçili, 10 gün sonra evlenecekti. Sanık, maktulü daha önce tehdit etmiş ve maktulün yeniden evlenmesini kaldıramadığı için bu eylemi gerçekleştirmiştir. Sanığın tasarlayarak öldürme suçundan cezalandırılması gerekir" diye konuştu.

SANIK AVUKATI BERAATİNİ İSTEDİ

Duruşmada söz alan sanık avukatı da, Savaş Hamurçili'nin müvekkilinin elinden silahı almak amacıyla yaptığı hamle sırasında silahın ateş aldığını ifade ederek, "Bu savunmalarımız dosyadaki kanıtlarla önemli ölçüde bize göre doğrulandı. Dolayısıyla biz müvekkilin beraatine ve hükümle birlikte tahliyesine karar verilmesini talep ediyoruz" dedi.

MAHKEMEDEN HAPİS KARARI ÇIKTI

Eski eşini öldürme suçuyla yargılanan sanık E.T. ise duruşmada, "Ben kesinlikle öldürme kastıyla hareket etmedim, kendime zarar vermek istedim, bu olaydan dolayı çok üzgünüm" diyerek kendisini savundu.

Mahkeme heyeti, sanık hakkında kararını açıkladı. Eski eşi Savaş Hamurçili'yi öldürme suçuyla yargılanan E.T. hakkında mahkeme, "Kasten Adam Öldürme" suçundan 25 yıl hapis cezası kararı verdi.

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