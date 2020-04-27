İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde görev yapan sağlık çalışanları, Kovid-19 salgıyla mücadele ederken morallerini yüksek tutmaya çalışıyor.Klip haline getirilen görüntülerde özel kıyafetli ve maskeli sağlık çalışanlarının hastane koridorunda "Erik Dalı" oynadıkları görülüyor.Sağlık çalışanlarının klibi, sosyal medyada büyük ilgi gördü.
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