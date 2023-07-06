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        Sağlık çalışanları yarın iş bırakıyor

        Sağlık çalışanları, memur maaşı zammını protesto etmek amacıyla yarın bir günlük iş bırakma eylemi yapacak

        Habertürk
        Giriş: 06.07.2023 - 15:42
        Sağlık çalışanları yarın iş bırakıyor
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        Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Dr. Derya Uğur, bugün yaptığı açıklamada sağlık çalışanlarının memur maaşı zammını protesto etmek amacıyla yarın bir günlük iş bırakma eylemi yapacaklarını duyurdu.

        Dr. Uğur, "Genel Sağlık-İş olarak acil hastalar, diyaliz hastaları, gebeler, kanser hastaları, yoğun bakım hastalarının bakımı aksamayacak sağlık hizmeti verilecek şekilde, ülke genelinde 1 günlük iş bırakma eylemleri yapacağımızı buradan duyuruyoruz.

        Konfederasyonumuz Birleşik Kamu-İş'in de desteğiyle karar alarak 7 Temmuz 2023 tarihinde tüm yurt genelinde bir gün iş bırakıyoruz" ifadelerini kullandı.

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