"Sağlık Çalışanları Kongresi" Antalya'da başladı

AA

Bu yıl birincisi düzenlenen "Sağlık Çalışanları Kongresi" İstanbul ve çevre illerden 500'e yakın sağlık çalışanının katılımıyla Antalya'nın Kemer ilçesinde başladı.

Kongrenin onursal başkanı da olan Memişoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarının sorunlarının bilimsel bir ortamda tartışıldığı bir kongre düzenlendiğini söyledi.

Çin'de başlayan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına değinen Memişoğlu, Türkiye'de önlemlerin alındığını, bu konuda Türkiye'de gerekli bilgilendirmenin Sağlık Bakanlığı tarafından yapıldığını belirtti.

Resmi kurumlara güvenilmesi gerektiğini vurgulayan Memişoğlu, şunları kaydetti:

"İstanbul'da sanki bir panik havası oluşturmaya çalışan, sosyal medyada yalan yanlış bilgiler ileten arkadaşların, daha duyarlı davranmasını özellikle istirham ediyorum. Çünkü bir salgın havası oluşturmak veya 'Hastane kapatıldı.' demek bir fayda sağlamıyor. Hijyen önemli. Eller sık sık yıkanmalı. El sıkıştıktan sonra elimize kolonya sürmemiz bu salgını rahatlıkla engelleyebilir. Siz eğer temiz olursanız, iyi beslenirseniz zaten hastalanma şansınız yok."

Memişoğlu, sağlıkçıların 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlayarak, görevi başında şehit olan sağlıkçılara Allah'tan rahmet diledi.

Kongre, 8 Mart'ta sona erecek.