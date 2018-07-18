Sağlık çalışanlarıyla ilgili düzenlemeleri de içeren torba yasa TBMM'ye sunuldu. Meclis'e sunulan torba yasada sağlı çalışanlarının yıpranma payı ve sağlık emeklilerinin maaş zamları yeniden düzenleniyor. Peki, Sağlık çalışanları yıpranma payı ne kadar oldu? Sağlık emeklilerine ne kadar zam yapıldı? Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, haberinde torba yasada sağlık çalışanlarıyla ilgili düzenlemlerin detaylarını paylaştı. İşte sağlık çalışanlarıyla ilgili getirilen düzenlemenind etayları...

SAĞLIK ÇALIŞANLARI YIPRANMA PAYI 2018 NE KADAR OLDU?

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre TBMM'ye sunulan torba yassada yer alan düzenlemeye göre sağlık çalışanlarına 1 yılda 60 günlük yıpranma hakkı getirildi.

SAĞLI EMEKLİLERİNE NE KADAR ZAM YAPILDI - 2018?

Yine aynı düzenlemede diş hekimleri ve doktor emeklilerinin maaşları, torba yasa yasalaştığında 2 bin TL zamlanacak. Uzman olmayan diş hekimi ve doktor emeklilerinin maaşları ise 1533 TL zamlanacak.

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