Sağlık çalışanlarına destek

Gedik Piliç, Bursa Çekirge Devlet Hastanesi ile bir iş birliği yaparak sağlık çalışanlarına piliç döner ikramında bulundu.

Gedik Piliç Bursa Bölge Müdürü Mahir Elbir, yaptığı açıklamada; ''Kendilerinin canı pahasına, başka canları kurtarma savaşı veren tüm sağlık çalışanlarının her zaman yanındayız, onlar bizim için sınırda hudutlarımızı koruyan askerlerimiz gibi kutsal bir görev yapıyorlar" diyerek sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Çekirge Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Engin Paralı ise ''Sorumluluğumuzun bilincindeyiz ve bunun için gece gündüz çalışıyoruz böyle bir zamanda bizim yanımızda olan bizlere moral ve motivasyon veren Gedik Piliç'e teşekkür ediyoruz'' ifadelerini kullandı.