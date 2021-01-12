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Sağlık çalışanlarına ek ödeme 2021 uzatıldı mı? Sağlık çalışanlarına ek ödeme ne kadar?

Sağlık çalışanlarına ek ödeme uzatıldı mı? Sorusu Sağlık çalışanları tarafından merak konusu oldu. Bakanlıktan konuyla ilgili açıklama geldi.

Sağlık çalışanlarına ek ödeme 2021 uzatıldı mı? Sağlık çalışanlarına ek ödeme ne kadar?

Sağlık çalışanlarına ek ödeme uzatıldı mı? 2021 Sağlık çalışanlarına ek ödeme ne kadar? Sorusu merak konusu oldu. Sağlıkçılara yapılan ek ödeme tarihinin uzatılması ile ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA EK ÖDEME NE ZAMANA KADAR UZATILDI?

Karara göre, sağlık çalışanlarına 1 Kasım 2020'den geçerli olmak üzere iki ay süreyle ek ödeme yapılabilecek.

Ek ödeme yapılma kararı alınması halinde, yer veya personel yönünden kapsamını Sağlık Bakanı belirleyecek.

Ödemenin toplam tutarı, tavan ek ödeme tutarını geçemeyecek.

Böylelikle Ağustos, Eylül ve Ekim 2020 ayları için alınan ek ödeme kararı, Kasım ve Aralık ayları için de uzatılmış oldu.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA EK ÖDEME NE KADAR 2021

Ek ödeme yapılacak sağlık çalışanlarının kapsamını Sağlık Bakanı belirleyecek. Ödemenin toplam tutarı, tavan ek ödeme tutarını geçemeyecek. Sağlık personeline ek ödeme yapılabilmesine yönelik bir önceki karar, Ağustos Eylül Ekim 2020 ayları için alınmış ve yürürlüğe girmişti.

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