Sağlık çalışanlarına esnaftan yemek ikramı - TEKİRDAĞ

AA

Çerkezköy Atatürk Caddesi'nde faaliyet gösteren işletmenin sahibi Mesut Altınova, AA muhabirine, koronavirüsle mücadele ettikleri bugünlerde, sağlık çalışanlarına ufak bir jest yapmak istediklerini belirtti.Tüm sağlık personeline çalışmalarından dolayı teşekkür eden Altınova, "Tüm dünyaya yayılan salgından dolayı ülkemizde de yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarımıza Safinaz işletmesi olarak ufak bir jest yapmak istedik. Allah hepsinden razı olsun." dedi.Altınova, daha sonra hazırlanan yemekleri Kapaklı Devlet Hastanesi çalışanlarına ikram etti.