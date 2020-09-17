Sağlık çalışanlarına koruyucu ekipman için Türk Kızılay'a 200 bin dolar bağış

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Kınık, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Kızılay'a 200 bin dolarlık bağışta bulunan Johnson and Johnson'ın ilaç şirketi Janssen Türkiye'nin Genel Müdürü Derya Russ ile Kızılay Sütlüce Başkanlık Ofisinde bir araya geldi.

Burada düzenlenen basın toplantısında konuşan Kınık, medikal, ev ve kişisel bakım alanlarında üretim yapan Johnson and Johnson firmasıyla Türk Kızılay arasında Kovid pandemisi nedeniyle karşılıklı dayanışma temelli bir iş birliği anlaşması yaptıklarını anlattı.

Bu anlaşma kapsamında firmanın Türk Kızılay'a 200 bin dolarlık bağışta bulunduğunu anımsatan Kınık, "Bu bağış, özellikle Kovid pandemisiyle sıcak hatta mücadele eden yaklaşık 18 bin sağlık çalışanımızın kişisel koruyucu ekipmanları için harcanacak. Bu anlamda maske, dezenfektan, kişisel koruyucu ekipman gibi ihtiyaç duyulan malzemeler, başta üniversite hastaneleri olmak üzere hastanelerimize dağıtılacak." diye konuştu.

Kovid-19 salgını sürecinde Kızılay'ın yaptığı çalışmalara değinen Kınık, pandeminin başladığı mart ayının ortalarından itibaren çok boyutlu olarak gerek immün plazma temini ve bu anlamda pasif aşılama noktasında konvelsan plazma tedariği için Sağlık Bakanlığı'yla başlattıkları çalışma ile kişisel koruyucu ekipman üretimleri ve tedariklerinin devam ettiğini anlattı.

Kınık, Johnson and Johnson firmasına pandemiyle mücadele kapsamında Kızılay'a verdikleri destek için teşekkür ederek, iş birliğinin devam etmesi temennisinde bulundu.

- "Sağlık çalışanlarının virüsten korunması, pandemiyle mücadelede kritik önem taşıyor"

Janssen Türkiye Genel Müdürü Derya Russ ise Kovid-19 pandemisine çözüm üretmek için tüm kaynakları hiç vakit kaybetmeden seferber ederek harekete geçtiklerini söyledi.

Koruyucu aşı adayı geliştirme çalışmalarını tüm hızıyla sürdürdüklerini belirten Russ, 2021 yılında 1 milyar doz aşıyı toplum sağlığının hizmetine sunabilme hedefine her gün bir adım daha yaklaştıklarını ve çok heyecanlı olduklarını ifade etti.

Johnson and Johnson olarak pandemiyle mücadele eden sağlık çalışanlarını desteklemek için global çapta 50 milyon dolar bağışta bulunduklarını aktaran Russ, Türkiye'de de Kovid-19'la mücadeleye yönelik 4 milyon TL bağış yaptıklarını kaydetti.

Russ, sağlık çalışanlarının virüsten korunmasının, pandemiyle mücadelede kritik önem taşıdığına işaret ederek, "Büyük fedakarlıklarla görevlerini devam ettiriyorlar ve hepimizin desteğine ihtiyaçları var. Pandemi sürecinde de insan sağlığı için değerli çalışmalar yürüten Türk Kızılay ile bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz iş birliğinin toplum olarak pandemi savaşında galip gelmemiz için önemli bir adım olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.