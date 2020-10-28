Sağlık çalışanlarına şiddete 23 bin lira adli para cezası - İSTANBUL

AA

Nurullah Baldöktü Aile Sağlığı Merkezine kayıtlı hasta Atilla Murat Sağıroğlu, 10 Ekim 2019'da başka bir ASM'ye kayıtlı çocuğuna ilaç yazdırmak üzere merkeze geldi.

Hekim ve personel tarafından hasta yakınına, bu merkeze kayıtlı olmayan ve şahsen bulunmayan hasta adına ilaç yazılamayacağı bilgisi verilirken, kayıt formu doldurulması halinde yardımcı olunabileceği de anlatıldı. İlacın kendi üzerine yazılmasında ısrar eden hasta yakını, doktorun bu konuda bir şey yapamayacağını belirtmesi üzerine hakaret ederek merkezden ayrıldı.

Kısa süre sonra merkeze geri gelen hasta yakını Sağıroğlu, sekreter Sümeyra Akdemir ile bu konuda tartıştı. Bunun üzerine yaşanan arbedede hasta yakını, sağlık personeli ile bir vatandaşı darbetti.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Sağıroğlu, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaklaşık 1 ay sonra tahliye edilen Sağıroğlu hakkında Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı iddianame hazırlandı.

İddianamede, sanık Sağıroğlu'nun başkası adına ilaç yazamayacağını söylemesi üzerine sekreter olarak görev yapan Sümeyra Akdemir'e hakaret ederek vurduğu, bu sırada muayene olmak için orada bulunan müşteki Yaşar Türkyılmaz'ın ise sanığı engellemek için masayı önüne çektiği aktarıldı.Kendisinin engellenmesine sinirlenen sanığın, müşteki Yaşar Türkyılmaz'a da vurmaya başladığı, sanığın ardından aile sağlığı merkezinde bulunan doktor, hemşire ve ebe olarak görev yapan 6 kişiye karşı da zincirleme şekilde hakaret ederek, öldüreceği yönünde tehditte bulunduğu belirtildi.Olay nedeniyle müştekiler Sümeyra Akdemir ve Yaşar Türkyılmaz'ın basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde yaralandığı bilgisi verilen iddianamede sanık Atilla Murat Sağıroğlu'nun "basit yaralama", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından toplam 3 yıl 1 aydan, 10 yıl 7 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

- Sağlık personelinin avukatlık ücreti de sanıktan alınacak

Hazırlanan iddianamenin kabul edilmesi üzerine sanık Sağıroğlu Beykoz 2. Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı. Son sözünde yaşanan olay nedeniyle pişman olduğunu belirten sanık Sağıroğlu, beraatine karar verilmesini istedi.Davayı karara bağlayan mahkeme sanık Sağıroğlu'nu müştekiler Sümeyra Akdemir ve Yaşar Türkyılmaz'a karşı "basit yaralama" suçunu işlediği gerekçesiyle toplam 6 bin lira adli para cezasına çarptırdı.

Mahkeme sanık Sağıroğlu'nu, aile sağlığı merkezinde doktor, hemşire ve ebe olarak görev yapan 6 kişiye karşı "kamu görevlisine hakaret" suçunu işlediği gerekçesiyle 12 bin 380 lira para cezasına mahkum etti.Sanık Sağıroğlu'nu aynı müştekilere yönelik "tehdit" suçunu işlediği gerekçesiyle de 8 ay 22 gün hapis cezasına çarptıran mahkeme, bu cezayı da 5 bin 240 lira adli para cezasına çevirdi.

Sanık Sağıroğlu'nun işlediği suçlar nedeniyle toplam 23 bin 620 lira adli para cezası ile cezalandırılmasına karar veren mahkeme, yasal şartları oluşmadığı gerekçesiyle para cezalarını ertelemezken, adli sicil kaydını göz önüne alarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına hükmetti.Öte yandan mahkeme, Sağlık Bakanlığı Personeline Karşı İşlenen Suçlar Nedeniyle Yapılacak Hukuki Yardımın Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik kapsamında, 3 bin 400 lira olan vekalet ücretinin de sanıktan alınarak İstanbul İl Sağlık Müdürlüğüne verilmesini kararlaştırdı.

- "Bu kararlarla birlikte cezaların daha etkili olacağı ortadadır"

Mahkemenin kararını değerlendiren avukat Orkun Burak Uğurlu, sağlık çalışanlarına karşı gerçekleştirilmiş olan hakaret, tehdit ve yaralama suçlarından Beykoz Asliye Ceza Mahkemesinden çıkan yüksek meblağdaki adli para cezalarının bu suçun mağduru olan sağlık çalışanlarını memnun edeceğini ifade ederek, "Söz konusu para cezaları için herhangi bir erteleme veya hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararı da verilmediği için caydırıcılığı katbekat artmıştır. Bu tarz suçlarda failler işledikleri fiillerden ceza almayacaklarını düşünerek eylem ve hareketlerine devam ederken, bu kararlarla birlikte cezaların daha etkili olacağı ortadadır." ifadelerini kullandı.

Avukat Cansın Yönet de kamu adına görevini ifa eden sağlık çalışanlarına karşı sözlü ve fiziksel şiddet karşısında verilecek cezalarda ancak alt sınırdan uzaklaşarak, seçenek yaptırımlar ve cezai indirimler uygulanmadan emsal nitelikte kararlar verilmesi durumunda hukuki koruma sağlanacağını söyledi.

Yönet, mahkeme kararlarının canın emanet edildiği sağlık çalışanlarına karşı görevlerini yaparken karşılaştıkları sözlü ve fiziksel şiddeti önleyici ve caydırıcı nitelikte yaptırımlar olması gerektiğini belirterek, "Sadece günümüzde gündeme gelen sağlık çalışanlarına karşı şiddetin aslında geçmişten günümüze sürekli olarak yaşandığı gerçeğini göz önünde bulundurarak zor şartlar altında kamuya hizmet eden sağlık çalışanlarına özel olarak şiddeti önleyici, caydırıcı yaptırımlar düzenleyen bir yasa çıkartılması gerekmektedir. Bu şekilde giderse kendi canları için endişe eden sağlık çalışanlarından, bizlerin canımızı kurtarmasını bekleyemeyiz." değerlendirmesini yaptı.

- "Karar bizi mutlu etti"

Olayda darbedilen Sümeyra Akdemir de "Bu karar yaşadığım travmanın etkilerini tabii ki silemez. Örnek teşkil eden bir karar olduğunu düşünüyorum. Bu zorlu süreçte insanların bize şiddetle geri dönüş yapmalarını değil de açıkçası içlerinden gelerek desteklemelerini talep ediyoruz. Yaptığımız işi biz insanlar için yapıyoruz, onların bize şiddetle karşılık vermelerini istemiyoruz. Ekip arkadaşlarım ve ben verilen karardan memnunuz. En azından davayı kazandık. Bizim ve Yaşar amcanın yararına oldu, o bizden daha fazla yara almıştı. Yaşadığımız şeyleri karşılamaz tabii ki ama en azından karar bizi mutlu etti." diye konuştu.

Aile Sağlığı Merkezinde görevli doktor Huriye Soykan da "Ben bu kadar yüksek bir şey beklemiyordum açıkçası. Bu tür durumlarda genellikle hafifletici sebeplerden dolayı daha az ceza veriliyordu. Burada bunu yaşamadığımız için ben çok mutluyum açıkçası. Bu sonucun emsal teşkil edeceğini düşünerek sonuçtan mutlu olduğumu söyleyebilirim." dedi.