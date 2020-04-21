AA

Gündoğmuş, birkaç ay önce açtığı tatlı dükkanının kepenklerini yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süreliğine indirmeye karar verdi.

Sağlık çalışanlarının fedakarca mücadelesine destek olmak isteyen Gündoğmuş, dükkanını tekrar açarak, İstanbul'daki tüm pandemi hastanelerindeki sağlık çalışanlarına waffle sürprizi yapmaya karar verdi.

Bu kapsamda saatlerce uğraşarak yaptığı tüm waffle'ları Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık çalışanlarına götürerek ikram eden Gündoğmuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projesini genişletmek ve imkanı dahilinde tüm pandemi hastanelerindeki sağlık çalışanlarına "çikolata mutluluğu" yaşatmak istediğini söyledi.

"Bu zor günlerde canla başla mücadele eden sağlık çalışanları için biz de waffle yesinler, serotonin salgılasınlar diye bu projeye başladık. İyi ki varlar." diyen Gündoğmuş, şunları kaydetti:

"Ben de eski sağlık personeliyim. 4 yıl kadar sağlık sektöründe çalıştım. Sağlık turizmiyle ilgilendim. Sağlık çalışanlarına kendimi yakın hissettiğim için bu günlerde onların mutluluğu için böyle bir çalışmaya başladık. Şimdiye kadar 3 hastanede bu mutluluğu yaşattım. Daha da devam edeceğim. Hasta bakıcısından temizlik görevlisine ve doktoruna kadar tüm personelin tepkilerini görünce duygulandım ve daha fazlasını yapmaya karar verdim. Elimden şimdilik bu kadar geliyor. Waffle'ları daha fazla sağlık personeline ulaştırmak istiyorum."

İş yerini 3 ay önce açtığı için birçok sorun yaşadığını anlatan Gündoğmuş, "3 ay önce açtığım ve yaşadığım ekonomik sıkıntılardan dolayı bir süreliğine kapattığım dükkanımı şimdi sadece sağlık çalışanlarının mutluluğu için tekrar açtım. Umarız bu zorlu süreci hep birlikte atlatırız ve işlerimizin başına geri döneriz. Ben iş yerimi haftada bir gün sadece sağlık çalışanları için açıyorum." dedi.

- "Waffle bizi gerçekten çok mutlu etti"

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli hemşire Figen Öz, waffle'ların bu zorlu süreçte kendileri için büyük bir sürpriz olduğunu söyledi.

Öz, "Bize yemek getirenler oldu ama tatlı getiren hiç olmadı. Bu gerçekten bizi çok mutlu etti. Dışarıda zaten kolay bulamıyoruz artık. Tadı da çok güzel. Serap Hanım'a çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Hastanenin İdari Sorumlularından Yavuz Acar da, "Son zamanlarda koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşların duyarlılığından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bize sürekli yiyecek içecek getiriyorlar. Ama waffle'la beraber ağzımızın tadı değişti, kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bizler elimizden geldiği kadar hizmet yapmaya devam edeceğiz." dedi.