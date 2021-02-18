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Sağlık çalışanlarından Kovid-19 aşısı yaptıranlara "tedbir" uyarısı

Doktorlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında aşı uygulamasından faydalananların, hem kendileri hem de çevresindekiler için rehavete kapılmadan, tedbirlere dikkat etmesi gerektiği uyarısında bulundu.

Sağlık çalışanlarından Kovid-19 aşısı yaptıranlara
AA

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, AA muhabirine, Kovid-19 salgınıyla mücadelenin sürdüğünü, mutasyonun ne kadar etkili olacağı ve dünyada ne kadar yayılım göstereceğinin bilinmediğini söyledi.

Kovid-19 salgınıyla ilgili rakamların bir miktar azalmasının sevindirici olduğunu aktaran Özkan, "Tüm dünyada salgının etkisi kırılıncaya kadar aşılansak bile maske ve mesafe çok önem arz ediyor. Önlemlere uyarak sayıları azaltmamız önemli. Vaka sayılarının azalmasının tek nedeni maske ve mesafe kurallarına uyum sağlamamız ve aşıya önem vermemiz." diye konuştu.

Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür de Kovid-19 ile mücadelenin başından beri en önemli vazgeçilmezin maske, sosyal mesafe ve temizlik olduğunu dile getirdi.

Tedbirlere aynı ciddiyetle uyulması gerektiğine dikkati çeken Hülür, "Gereksiz yoğun kalabalık ortamlarda bir araya gelinmemesi çok önemli. Şu anda Kovid-19 ile mücadele devam eden bir süreç. Bu anlamda koruma tedbirlerine devam etmemiz son derece önemli." ifadesini kullandı.

- "Kurallara olabildiğince riayet etmemiz gerekiyor"

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nehir Samancı Karaman da aşı rehavetine kapılmamanın oldukça önemli olduğunu kaydetti.

Aşılansalar da maske ve sosyal mesafeyi asla ihmal etmediklerine değinen Karaman, "Çünkü sonuçta bir virüs yükü var. İnsanlar da yoruldu ama başka bir şansımız yok. Bu şekilde maske ve mesafeyle Kovid-19'u yeneceğiz." dedi.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlisi Egemen Doğuş Gül ise salgın sürecinin bir an önce sona ermesi için tedbirlere önem verilmesi gerektiğini bildirdi.

- "Bir maskeyle bütün günü geçirmemeliyiz"

Akdeniz Üniversitesi Aşı Birimi Koordinatörü Sibel İnce de aşının hemen koruma sağlamadığına, belli bir zamanın geçmesi gerektiğine dikkati çekti.

O nedenle aşı olanların tedbirleri elden bırakmaması gerektiğini vurgulayan İnce, şunları kaydetti:

"Sosyal mesafe, hijyen konularına çok dikkat etmemiz gerekiyor. Maske çok önemli. Maske kullanımı da çok önemli. Bir maskeyle bütün günü geçirmemeliyiz. Maske kullanırken ön yüzüne dokunmamamız gerekiyor. Bunlara dikkat edersek umarım yakın zamanda bu salgını atlatırız diye düşünüyorum."

Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı'nda görev yapan ve aşı biriminde çalışan doktor Zeynep Toprak Aksoy ise kişisel hijyen ve tedbirin üst düzeyde tutulması gerektiğini söyledi.

Aşı olan 71 yaşındaki Asiye Meriç de aşılama çalışmalarından çok memnun olduğunu dile getirdi.

Maskeyi doğru takmayıp sosyal mesafeyi hiçe sayanları anlamanın mümkün olmadığını belirten Meriç, "Allah, devletimizden razı olsun. Bu süreçte çok fazla dışarıya çıkmayıp kendimizi korumaya çalıştık. Sadece ağzını kapatıp maskeyi burunlarının altında tutanları, toplu oturup arasına mesafe koymayanları gördükçe üzülüyorum. Bu davranışlar hepimiz için kötü. Kurallara uymamız, mesafeyi korumamız gerekiyor." diye konuştu.

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