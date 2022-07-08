Polise tokat atan astsubaya tutuklama 0:00 / 0:00

DHA

Konya'da Dr. Ekrem Karakaya'nın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından İstanbul'da dün yapılan eylemde polislerin müdahalesi sırasında bir polise tokat attığı tespit edilen astsubay N.K.Ö. tutuklandı.

Konya’da Dr. Ekrem Karakaya’nın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından dün ülke genelinde sağlık çalışanları şiddet olaylarını protesto etti. Sağlık çalışanları İstanbul’da Çapa Tıp Fakültesi önünde toplanarak eylem yapmak istedi. Eylem sırasında polis ve sağlık çalışanları arasında, gösterinin izinsiz olması sebebiyle arbede çıktı. Yaşanan arbede sırasında bir kişinin polise tokat attığı anlar kameralara yansıdı.

Görüntülerin ardından polis, tokat atan kişinin tespit edilmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde tokat atan kişinin doktor olan eşine destek vermek için eyleme katılan astsubay N.K.Ö. olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan N.K.Ö. işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği adliyeye sevk edildi. N.K.Ö. çıkarıldığı mahkemece, “kamu görevlisine karşı görevi nedeniyle direnme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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