Sağlık Bakanlığınca, sağlık çalışanlarının haklarına ve güvenliğine yönelik düzenlemeleri içeren "Çalışan Hakları ve Güvenliği Uygulamaları Rehberi" yayımlandı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "Sağlıkta Şiddeti Önleme Eylem Planı" kapsamında hazırlanan rehber ile hastanelerde alınması gereken tedbirler ve sağlık çalışanlarının güvenliğine ilişkin kanuni haklar özetlendi.
Sağlıkta şiddet sorunuyla ilgili tüm mevzuat ve prosedürün bir araya toplandığı rehberde, "çalışan motivasyonu", "hastane verimliliği", "sağlıkta kalite standartları" ve "hasta ve çalışan güvenliği" gibi başlıklar yer alıyor.
Rehber, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen değerlendirme toplantıları, Beyaz Kod analizleri, şiddetin önlenmesine yönelik kök neden analizi çalışmaları ile çalışanlardan alınan geri bildirim ve raporlar değerlendirilerek hazırlandı.
"ŞİDDET ASLA KABUL EDİLEMEZ"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tüm kamu hastanelerine gönderilen rehberin ön sözünde şunları kaydetti: "Şiddet asla kabul edilemez, hele görevi insana hizmet etmek olan sağlıkçılar için hiçbir şekilde duymak istemediğimiz bir kavramdır. Sağlık çalışanları da şiddet mağdurları arasında maalesef fazlasıyla yerini almaktadır. Bu husus sadece bizim değil birçok ülkenin önemli bir sorunudur. Bunun için sadece Sağlık Bakanlığı olarak değil toplum olarak şiddete karşı bir tutum geliştirmek zorunda olduğumuza inanıyorum. Konuya sadece bir asayiş sorunu olarak yaklaşmak ve çözümünü sadece bir noktada aramak netice vermemektedir. Bunun için çok yönlü bir yaklaşımla tedbirlerimizi artırmak zorundayız. 'Sağlıkta Şiddeti Önleme Eylem Planı' hazırladık ve aşama aşama uygulamaya başlıyoruz. Meslektaşlarımızın güvenli bir ortamda hizmet vermesini, vatandaşlarımızın güvenli ve nitelikli hizmet almasını sağlamak ve şiddeti caydırmak kamunun sorumluluğundadır. Fedakarca hizmet verdiğine yürekten inandığım tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyor, kendilerine sağlık ve huzur dolu bir hayat diliyorum."
Çalışan Hakları ve Güvenliği Uygulamaları Rehberi'ne "https://khgmcalisanhaklaridb.saglik.gov.tr" internet adresinden ulaşılabilecek.
Öte yandan açıklamada, Şiddet Eylem Planı kapsamında bir süre önce tüm sağlık tesislerinde "Hasta Hakları Yerinde Değerlendirme Ekibi" oluşturulması talimatı verildiği de hatırlatıldı.
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