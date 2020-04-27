Ölüdeniz Mahallesi'nden konuşlanan 112 Acil Servis ekibinde görev yapan özel kıyafetli ve maskeli iki sağlık çalışanı, nöbet çıkışı çalan müzik eşliğinde dans etti.Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, sağlık çalışanlarının yabancı müzik eşlinde ambulansın önünde ayaklarını birbirine vurarak oynadığı görülüyor.Sağlık çalışanlarının sosyal medya hesaplarında paylaştığı görüntü, büyük ilgi gördü.
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