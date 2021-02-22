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Sağlık ekibi karlı yolları aşarak aşı ulaştırdığı yaşlı çifti duygulandırdı

Türkiye'de "kara kış"ın en sert ve çetin geçtiği kentlerden Erzurum'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele için dağ, kar, fırtına dinlemeyen sağlık ekipleri, kilometrelerce yol katederek vatandaşlara aşı ulaştırıyor.

Sağlık ekibi karlı yolları aşarak aşı ulaştırdığı yaşlı çifti duygulandırdı
AA

Kentte Kovid-19 ile mücadele ve aşı çalışmaları, İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir koordinesinde, doktor, hemşire ve sağlık personelinin üstün gayretleriyle devam ediyor.

Tortum ilçesine 65 kilometre uzaklıkta ve yaklaşık 2 bin rakımdaki Uzunkavak Mahallesi'nde 85 yaş üzeri Sabit Albayrak ile Güldali Albayrak çifti, aşı için 182 MHRS'den randevu istedi.

Randevu üzerine, ilçeden doktor, 2 hemşire ve şoförden oluşan mobil ekip, adrese varmak için araçla yola çıktı.

- Aşı ekibinin 1 metrelik kara bata çıka yürüyerek aşı yolculuğu

Yaklaşık 2 saat süren karlı yolculukta zaman zaman kaza tehlikesi geçiren ve kara saplanan araçlarını iterek yola devam eden sağlık ekibi, kardan bir kısmı kapanan ve araçla gidilemeyen kırsal mahalleye, ellerindeki aşı ve sağlık çantasıyla 1 metrelik kara bata çıka kilometrelerce yürüyerek ulaştı.

Fedakar sağlıkçıların çetin kış ve arazi şartlarına aldırmadan yaklaşık 2 bin rakımlı mahalledeki çifte aşıyı götürme mücadelesi AA ekiplerince takip edildi.

Evde gözyaşlarıyla sağlıkçıları karşılayan Albayrak çifti ise uygulamadan duydukları memnuniyeti ettiği dualarla gösterdi.

- "Aşı bizler için de umut oldu"

Tortum Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Ömer Pınar, AA muhabirine, Kovid-19 ile mücadeleyi salgının başlangıcından beri verdiklerini anlatarak, "Belki 100 yılda bir görülen pandemi ile mücadele ediyoruz. Süreç zorluklarla geçti fakat aşının bulunmasıyla salgın yeni boyut kazandı. Aşı bizler için de umut oldu. Önceden hasta vatandaşın temaslı tespitini yapıp ilaç verirken, şu an sağlıklı vatandaşın evine gidip aşı yapıyoruz. Bu, güzel motivasyon kaynağı ve yüz güldürücü." dedi.

Zorlu arazi ve çetin kışa rağmen görevlerinin başında olduğunu ifade eden Pınar, mobil aşı ve filyasyon ekiplerinin çoğu zaman saatler süren yolculuk sonucu vatandaşa ulaştığını aktardı.

Pınar, aşı ekibinin 85 yaş üzeri aşı randevusu alan vatandaşlar için yola çıktığını belirterek, "Kar yağışı ve tipi nedeniyle hava şartları oldukça kötü, bu şartlarda yolculuk da zor. Aracın gittiği yere kadar araçla çıkamadığı yere yürüyerek gidiyoruz. Bugün de ayrı macera bizi bekliyor." diye konuştu.

Aşının vatandaş ve sağlık ekiplerine motivasyon kaynağı olduğunu vurgulayan Pınar, şunları kaydetti:

"Vatandaşın hayır duası bizi mutlu ediyor. Aşı sonrası çok farklı şeyleri konuşmayı ve salgının bitmesini ümit ediyoruz. Aşı haricinde pozitif vaka takipleri için gece bile hastaya ilaç ulaştırmak için gidiyoruz. Bu soğukta dışarıda beklemek, hastaya ulaşmak çok zor, ama hepsine alıştık, zor gelmiyor artık. 1 yıldır yurdun her köşesinde destansı öykülere şahitlik ettik, bu öykülerde rol alan sağlık personeli olmak, gelecek nesillere bunları anlatabilme hayali bile yorgunluğumuzu alıyor."

- Vatandaşın güler yüzü sağlıkçılara moral oluyor

Hemşire Mesut Yılmaz da kışın olumsuz hava koşullarına ve kapanan köy yollarına rağmen vatandaşa aşıyı ulaştırdıklarını anlatarak, "Araçla kaldığımız yollarda arabayı iterek devam ediyoruz. Aşı için ulaştığımız vatandaşların güler yüzle karşılaması, hayır duası etmesi ve 'Allah devletimize zeval vermesin.' demesi bizler için en büyük motivasyon kaynağı. Bu işin karşılığı maaşla olmaz, gönül ve ekip işi." dedi.

- "Devlet bir iğne için ekip göndermiş, nasıl duygulanmam"

Sağlık ekiplerini evde görünce gözyaşlarına hakim olamayan Sabit Albayrak da aşı olacağı için mutlu olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Eskiden böyle imkanlar yoktu, insanlar çok sıkıntı çekerdi. Hastamızı sedyeyle götürdüğümüzde hastayı para olmadan ameliyat etmezlerdi. Nereden nereye geldik. Devlet bir iğne için dağ, kar kış demeden ekip göndermiş, nasıl duygulanmam. Allah devletimize zeval vermesin, Cumhurbaşkanımızdan, Sağlık Bakamımızdan razı olsun."

Güldali Albayrak da ayaklarındaki ağrıdan dolayı aşı için ilçeye gidemediğini belirterek, aşı çalışmalarında emeği geçenlere teşekkür etti.

Kovid-19 ile mücadele ve aşı çalışmaları dolayısıyla sağlıkçılara teşekkür eden Sağlık Müdürü Bedir de "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın düsturuyla en ücra ve kırsaldaki vatandaşımıza devletimiz ulaşıyor. Hala aşılarını yaptırmayan büyüklerimiz var. Virüse karşı şu an elimizdeki en güçlü silah aşı." diyerek vatandaşları aşı olmaya davet etti.

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