DHA

Merkez Topçular Mahallesi'nde oturan 7 çocuk annesi Latife Yargı, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Yargı, telefonu açan görevliye evinde Atatürk portesi olmadığını söyleyerek yardım istedi. Yargı'nın bu talebine kayıtsız kalmayan melekler, kısa sürede harekete geçti. Yargı'yı evinde ziyaret eden sağlık ekibi, aldıkları Atatürk portresini hediye etti. Yargı da evine gelen ekibe Atatürk şiirini okuyarak teşekkür etti.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü çok sevdiğini söyleyen Latife Yargı, sağlık ekibinin getirdiği çerçeve içindeki Atatürk portresini evinin en güzel yerine asacağını söyledi.