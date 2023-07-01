Sağlık ekipleri bayram dönüşü kazalarına karşı teyakkuzda

AA

Kurban Bayramı nedeniyle 9 günlük tatilin yarın sona ermesi nedeniyle dönüş yollarında yoğunluk oluşması bekleniyor.

Bu kapsamda tatil sonrası dönüş yolunda meydana gelebilecek kazalara müdahale için İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin giriş ve çıkış noktalarında nöbet tutuyor.

Tedbirler kapsamında Kuzey Marmara Otoyolu Tuzla mevkisinde hava ambulansı, 112 kara ambulansı, motorize ekip ve Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) personeli, jandarma ekipleri ile koordineli bir şekilde konuşlandırıldı.

Ekipler, bayram sonrası trafik akışı normale dönene kadar çalışmalarını burada sürdüreceği belirtildi.