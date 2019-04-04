Sağlık Federasyonundan 'istihdam garantili' eğitim

Sağlık Federasyonu Başkanı Raşit Dinç, Türkiye'de tıbbi cihaz ve ilaç üretimi alanlarında kalifiye personele ihtiyacın çok fazla olduğunu söyledi.

AA'nın haberine göre; bu ihtiyacı 2023 hedefleri doğrultusunda minimum seviyeye düşürmeyi hedeflediklerini belirten Dinç, tıbbi cihaz ve ilaç sektöründe yaşanan kalifiye eleman sorununa neşter vuracaklarını dile getirdi.

Bu kapsamda istihdam garantili eğitimlere başlayacaklarını bildiren Dinç, muhtelif alanlardaki tıbbi cihaz ve ürün üretimi konusunda uzman yüksek mühendisler, akademisyenler ve hekimlerden oluşacak özel bir eğitim kadrosu kuracaklarını ifade etti.

"10 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAMAYI HEDEFLİYORUZ"

Dinç, eğitimlerin öncelikle Ankara'da başlayacağını, daha sonra diğer illerde devam edeceğini belirtti.

Çalışanlar için hafta sonu ve akşam üzeri eğitim seçeneği olacağını anlatan Dinç, ayrıca çok daha çabuk bitirilmesi planlanan, hafta içi her gün yapılacak yoğunlaştırılmış program seçeneklerinin de bulunacağını dile getirdi.

Eğitim konularının, ülke kaynaklarıyla üretim yapan çeşitli sektörlerdeki tıbbi cihaz üreticilerinin istihdam ihtiyaçlarına göre şekilleneceğini bildiren Dinç, şunları kaydetti: "İlk eğitimimizde kalp damar cerrahisi ve kardiyovasküler alanlarda kullanılan tıbbi cihazların üretiminin tüm aşamaları ayrıntılı olarak ele alınacak. Bir ürünün ham maddesinin işlenmesinden makinelerin kullanımı ve ürünün son aşamaya getirilip sevkiyata hazır hale gelmesine karar olan tüm süreç, ayrı ayrı programlarla anlatılacak. Eğitimlerde yetkinlik belgesi almaya hak kazananlara, tıbbi cihaz ve ilaç sektörünün ileri gelen yerli ve yabancı firmalarında istihdam sağlanacak. Ülkemizde tıbbi cihaz üretimi ve ilaç sanayinde istihdam edilmek üzere yetiştirilen personeli, federasyon bünyemizde vereceğimiz eğitimlerle Avrupa standartlarına taşıyacağız ve bu alanlarda teknik personel istihdamını garantileyeceğiz. Özellikle tıbbi cihaz üretimi alanında verilecek sertifikalı eğitimlerle bu yıl 10 bin kişiye istihdam sağlamayı hedefliyoruz."

Dinç, eğitim programları ve kursların en kısa sürede hayata geçirileceğini söyledi. Çalışmanın ilk ayağı "Tıbbi Cihaz ve İlaç Üretim Uygulamaları Eğitimi"nin takvimine ve detaylı bilgiye "www.saglikfederasyonu.org" adresinden ulaşılabileceğini belirten Dinç, eğitim almak ve bu konuda kendini yetiştirmek isteyen herkesin, ücretsiz başvuru yapabileceğini kaydetti.