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Haberlerİş-Yaşam

Sağlık harcamaları 2018'de yüzde 17,5 arttı

AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),2018 yılı sağlık harcamaları istatistiklerini açıkladı. Sağlık harcamaları, 2018 yılında yüzde 17,5 oranında artarak 165 milyar 234 milyon TL olarak gerçekleşti

Sağlık harcamaları 2018

Buna göre; sağlık harcamaları, 2018 yılında yüzde 17,5 oranında artarak 165 milyar 234 milyon TL'ye ulaştı. Cari sağlık harcamasının toplam sağlık harcaması içindeki payı, 2017 yılında yüzde 93,1 iken, 2018 yılında yüzde 93,8 oldu.

Sağlık harcamaları gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) yüzde 4,4'ünü oluşturdu

Toplam sağlık harcamasının GSYH'ye oranı, 2018 yılında yüzde 4,4 oldu. Genel devlet sağlık harcamasının GSYH'ye oranı ise, yüzde 3,4 olarak gerçekleşti.

Sağlık harcamalarının yüzde 77,5'i genel devlet bütçesinden karşılandı

Genel devlet sağlık harcamasının toplam sağlık harcaması içindeki payı, 2017 yılında yüzde 78 iken, 2018 yılında yüzde 77,5 olarak gerçekleşti.

Sağlık harcamalarının yüzde 17,3'ü hanehalkları tarafından karşılandı

Hanehalkları tarafından tedavi, ilaç vb. amaçlı yapılan cepten sağlık harcamaları, 2018 yılında yüzde 19,4 artarak 28 milyar 655 milyon TL oldu. Hanehalkları tarafından cepten yapılan sağlık harcamalarının toplam sağlık harcaması içindeki payı, 2018 yılında yüzde 17,3 olarak gerçekleşti.

Kişi başı sağlık harcaması 2 bin 30 TL olarak gerçekleşti

Kişi başı sağlık harcaması, 2017 yılında bin 751 TL iken, 2018 yılında yüzde 15,9 artarak 2 bin 30 TL'ye yükseldi. Kişi başı sağlık harcaması dolar bazında değerlendirildiğinde ise, 2017 yılında 480 dolar iken, 2018 yılında 430 dolar olarak hesaplandı.

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