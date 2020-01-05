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Sağlık kurumlarına kıyafet talimatı: Edep, adap ve inanca göre uyarlayın.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün, kentteki sağlık kurumlarına ilettiği bir talimat yazısı sosyal medyada tepkilere neden oldu. Hastane ve benzeri kurumlara gönderilen yazıda sağlık personelinin giyeceği kıyafet standardının 'edep, adap ve inanca göre' uygun şekillerde uyarlanması gerektiği kaydedildi. Habertürk’e konuşan İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu da, yazıyı kendisinin yazdığını ve arkasında olduğunu ifade etti.

'Edep' vurgulu kıyafet talimatı

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün, kentteki sağlık kurumlarına ilettiği bir talimat yazısı sosyal medyada tepkilere neden oldu. Hastane ve benzeri kurumlara gönderilen yazıda sağlık personelinin giyeceği kıyafet standardının 'edep, adap ve inanca göre' uygun şekillerde uyarlanması gerektiği kaydedildi.

Yazıda "Hem personelin hem de hizmet verilen kurumumuzun saygınlığı açısından ekteki standartlara uyulması, gerektiğinde ana model, desen ve renkler korunarak edep adap ve inanca göre uygun şekillerde uyarlanması" ifadeleri kullanıldı. 

Emrah Doğru’nun haberine göre, Habertürk’ün sorularını yanıtlayan İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, yazıyı kendisinin yazdığını ve arkasında olduğunu ifade etti.

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