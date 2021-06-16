Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş:

AA

Durmuş, Karabük Şubesi 5. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, salgın döneminde sendika olarak sorunları yetkililerle her zaman paylaştıklarını söyledi.

Ağustosta başlayacak 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin sağlık çalışanları adına çok önemli olduğunu vurgulayan Durmuş, "Tam donanımlı şekilde hazırlandık. En birincil talebimiz, sağlık çalışanlarının istihdamının artırılmasıdır. Bugün Türkiye'de sağlık çalışanlarını OECD, Avrupa bölgeleri ülkeleriyle kıyasladığımızda onların dörtte biri, beşte biri oranında sağlık çalışanıyla hizmet veriyoruz. OECD verilerine göre, Türkiye'de 680 bin ebe hemşire olması gerekiyorken, biz 220 bin ebe hemşireyle bu hizmeti veriyoruz. Bu, sağlık çalışanı arkadaşımızın 3-4 çalışanın yapması gereken işi yapması demektir. Aynı konu doktor için de geçerlidir." diye konuştu.

"Sağlık çalışanının yüzü gülerse Türkiye güler" sloganının çok doğru olduğunu ifade eden Durmuş, "Bugün sağlık çalışanı, Türkiye vatandaşıyla yılda 9 kez yüz yüze geliyor. Sağlık çalışanını memnun ederseniz, 84 milyonu da memnun etmiş olursunuz." dedi.

Döner sermaye konusuna da değinen Semih Durmuş, yönetmeliğinin ivedi olarak çözüme kavuşturulması gerektiğini kaydetti.

Durmuş, genel kurulda Karabük Şubesi Başkanlığına seçilen Sezgin Aydoğmuş ve yönetimine başarı diledi.

Gene kurula, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, AK Parti Karabük İl Başkanlığı Sosyal Politikalar Başkanı Nurettin Emlik, AK Parti Safranbolu İlçe Başkanı Mehmet Sarı, sendika üyeleri ile sağlık çalışanları katıldı.