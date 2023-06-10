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Sağlık turizminde coğrafi fark: İsveç Norveç'e kalça büyütme, Güney ülkelerine liposuction, basen küçültme

Kuzey ülkeleri meme, kalça büyütme, Avrupa saç ekimi ve diş estetiği, ekvatora yakın sıcak ülkeler kalça küçültme liposuction, Arap ülkeleri ve hatta Avustralya bile saç ekimi ve liposuction için rotayı Türkiye’ye çeviriyor. Türkiye’nin sağlık turizminde dünya markası haline geldiğini belirten Türk Sağlık Turizmi Derneği Başkanı Dr. Servet Terziler, Türkiye’de artık sadece saç ekimi, estetik operasyonlar değil, pek çok sağlık ihtiyacı için dünyanın 150 ülkesinden hasta ağırladığını kaydetti. Terziler, Türkiye’nin sağlık turizminde deprem sonrası yavaşlayan ivmeyi hızla yeniden kazandığını ve 2023’de, sağlık turizminde bir önceki yılda yakalanan 4 milyar dolarlık cironun da üzerine çıkılacağını kaydetti

Sağlık turizminde coğrafi fark: İsveç Norveç'e kalça büyütme, Güney ülkelerine liposuction, basen küçültme
DHA

Türk Sağlık Turizmi Derneği Başkanı Dr. Servet Terziler, Afrika’da balta girmemiş ormanlarda dahi Türkiye’nin sağlık turizminde bilinir olduğunu vurgulayarak, 2023 yılını geçtiğimiz yılın 4 milyar dolarlık cirosunu da katlayarak tamamlayacağını kaydetti. Terziler, sağlık turizminde Türkiye’nin yıldızının 2000’li yılların başında parlamaya başladığını, o dönemlerde sadece Körfez ülkeleri ve Arap yarımadası ülkelerinden talep olurken bugün, üç sağlık turizmi hastasından ikisinin Avrupa’dan geldiğine dikkat çekti.

“BALTA GİRMEMİŞ ORMANLARDA DAHİ BİLİNİYORUZ"

Bugün, kıta ötesi Amerika, Kanada, hatta Avustralya ve Brezilya'dan dahi birçok sağlık turizmi hastasının Türkiye’yi tercih eder hale geldiğini vurgulayan Terziler, "Şu anda ülkemize, 150'nin üzerinde ülkeden sağlık turisti gelmeye devam ediyor. Afrika'da balta girmemiş ormanlarda bile artık Türkiye'nin sağlık turizminde çok iyi olduğu, saç ekiminde çok iyi olduğu, marka olduğu biliniyor. Bu büyük bir mutluluk" diye konuştu.

Covid pandemisi döneminde tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’nin de kapanmalardan olumsuz etkilenerek sağlık turizminde yüzde 20-30’a yakın bir küçülme yaşandığını ancak sınırlar açıldıktan sonra akın akın sağlık turisti gelmeye başladığını vurgulayan Terziler, "2020 yılında 2,5 milyar dolara yakın bir ciroya düşse de ertesi yıl ve 2022'de yeniden yükselişe geçildiğini söyledi.

Terziler, “Türkiye Covid’de çok iyi bir imtihan verdi. Sadece estetik, diş ve saç ekimi konusunda ivmeyi yakalamışken, genel sağlık hizmetlerinde de bu ivmeye ulaşıldı. Bu sayede 2022 yılına baktığımız zaman sağlık turizmi yılı rekorla kapattı ve 4 milyar dolarlık ciroyu gördük. Bunun yaklaşık yüzde 50'si, yani 1 milyon saç turistini biz ülkemizde ağırladık ve buradan ortalama 2 milyar dolarlık bir ciro elde ettik ülke olarak" dedi.

KUZEY ÜLKELERİ MEME, KALÇA BÜYÜTMEYE; GÜNEY ÜLKELERİ LIPOSUCTION’A GELİYOR

6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketinin ardından yaklaşık 1 ay kadar yaşanan kaygı nedeniyle sağlık turizminde de bir yavaşlama olsa da sektörün hızla toparlandığına değinen Terziler, sağlık turizminde ihtiyaçların her ülkenin özelliğine göre değiştiğini kaydetti.

Terziler, "Yaklaşık 1 ay kadar Türkiye'nin korktuğu gibi, dünya insanının da korkmasına neden oldu deprem. Ama mart ortasından itibaren tekrar akın akın ülkemize sağlık turisti gelmeye devam etti. Bir millette ne eksikse ona yönelik talepler daha yüksek oluyor. Kuzey Avrupa; İsveç, Norveç, Danimarka'da boylar uzun, genellikle kalçalar ve meme anatomisi küçüktür. Onlar yoğun olarak meme ve kalça implantı için geliyorlar.

Sıcak ülkelere gittikçe, kalça ve karın bölgesi büyümeye, genişlemeye başlıyor. Onlar daha çok kalça, basen küçültme, liposuction yaptırmaya gelirler, sıcak ülkelerdeki. Avrupa'ya baktığımızda ise saç ekimi ve dişte patlama söz konusu. Arap dünyası da daha çok liposuction ve saç ekimi konusunda tercih ediyor ülkemizi" şeklinde konuştu.

“AVUSTURALYA’DAN 24 SAAT UÇUŞLA 2-3 GÜNLÜĞÜNE GELENLER VAR"

“Bugün nasıl geldiklerine hala inanamadığımız Avusturalya’dan sağlık turizmi hastalarımız var" diyen Terziler, sözlerini şöyle noktaladı: "24 saat aktarmalı uçuşla geliyorlar, Melbourne’den aktarmalı gelirler, saç ekimine gelip 2-3 gün kalıp dönerler. Şu anda Kore, Japonya, Çin’den bile birçok insan yavaş yavaş gelmeye başladı. 2023'ün sonunda 2022’de yakaladığımız 4 milyar dolarlık cironun da üzerine çıkacağımızı tahmin ediyoruz. Özel sektör ve devlet, sağlık turizmi konusunda birbiriyle yarış halinde. Bu dünyada görülmemiş bir şey. Yaşlılık sürecinde kaplıca turizmi ve sağlık turizmiyle kombin bir şekilde düşündüğünüzde, bu sektörün 20 milyar dolar gibi bir rakamın üzerine çıktığını görüyoruz. Böylece sağlık turizmi Türkiye'nin ekonomisinde 5’inci ekonomi rayına oturdu."

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