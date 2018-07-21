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294 KİLOYDU ŞİMDİ İSE...

Birkaç yıl önce hareket edemeyecek kadar kilolu olan Nikki Wester (32)'in hayatı adeta cehenneme dönmüştü. En son 294 kilo olan Wester, neredeyse kendi ihtiyaçlarını dahi karşılayamayacak hale gelmişti.