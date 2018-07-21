Sağlık

Bu kadarına pes dedirttiler! Kilo verdiler, şimdi tanınmaz haldeler...

16.12.2016 - 16:15 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Aşırı kilolu olup, yoğun çabalar sonucu verdikleri kilolarla adeta tanınmaz hale gelen kişilerden ilham olacak öncesi ve sonrası fotoğraflar...

  • 1 Obezite hastası Amber Rachdi 200 kilo verdi!
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    KİLOSU YÜZÜNDEN TRENE ALMADILAR

    Eğlenmek için arkadaşlarıyla rollercoastera binmek isteyen Mathilde Broberg, eğlence aracına görevlilerce alınmadı.

     

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  • 2 Obezite hastası Amber Rachdi 200 kilo verdi!
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    "Burası için fazla şişmansın" diyen görevlilerden sonra Mathilde Broberg, o an zayıflamaya karar verdi. 21 yaşındaki Broberg, azmin zaferini bir kez daha kanıtladı, 126 kilodan 64 kiloya düştü.

  • 3 Obezite hastası Amber Rachdi 200 kilo verdi!
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    Çikolata, şeker, kek, cips, makarna ve ekmeği hayatından tamamen çıkaran Mathilde Broberg, spora başladı. Kilo verdikten sonra da sarkan derileri için ameliyat oldu. 

     

     

  • 4 Obezite hastası Amber Rachdi 200 kilo verdi!
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    Dört yıl sonra ise Mathilde, adeta kıskanılacak bir kadın haline geldi. 

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  • 5 Obezite hastası Amber Rachdi 200 kilo verdi!
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    Spor giyim firmaları için modellik yapan Mathilde Broberg, şu an ise hayatından çok memnun.

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    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
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    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
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    HABERİN DEVAMI
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    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
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    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
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