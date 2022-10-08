Bakan Koca'dan intörn doktorlar için ücret açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, intörn doktorlar ve diş hekimliği 5'inci sınıf öğrencilerine yapılan ödemelerin asgari ücret düzeyine çıkarılmasına ilişkin yasa teklifinin Meclis'e sunulduğunu açıkladı.
Bakan Koca, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "İntörn doktorlar ile diş hekimliği beşinci sınıf öğrencilerinin aylık ödemelerinin net asgari ücret seviyesine çıkarılmasını içeren torba yasa teklifi Meclis'e sunuldu. İyi haberi sabaha kalmadan siz de arkadaşlarınıza verin."
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 7, 2022
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