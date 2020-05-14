Sağlıkçılara, iftar sofralarını süsleyecek tatlı ikramı - ARDAHAN

AA

Dernek Başkanı Erol Özer ve Yönetim Kurulu üyeleri, Ardahan Devlet Hastanesindeki sağlık çalışanlarını ziyaret etti.Sağlıkçılarla bir süre sohbet eden heyet, daha sonra tüm çalışanlara dağıtılmak üzere hazırladıkları tatlıları, Başhekim Yardımcısı Oğuzhan Tuğrul'a verdi.Özer, AA muhabirine, her şeyin başında sağlığın geldiğini, bunu sağlamak için de en çok sağlıkçıların fedakarlık yaptığını söyledi.İkramlarının, ramazanda sağlık çalışanlarının iftar sofralarına güzellik katacağını belirten Özer, "Onlar, bu süreçte evlerinden, eşlerinden, çocuklarından ayrı kalarak, zamanlarını bizim sağlımız için harcıyor. Farkındalık oluşturmak, onları düşündüğümüzü göstermek adına kendilerine tatlı ikramında bulunduk." ifadelerini kullandı.Başhekim Yardımcısı Tuğrul da hastane çalışanları adına Özer ve ekibine teşekkür etti.