Sağlık çalışanlarına daha önceki dönemlerde 31 Aralık 2021'e kadar tanınan ücretsiz ulaşım hakkı uzatılmıştı. Resmi Gazete'de yayınlanan karar sonrasında "Sağlıkçılara ücretsiz toplu taşıma kullanım hakkı ne zaman bitecek, uzatıldı mı? Sorularına yanıt aranıyor. Binlerce sağlık çalışanı konu ile ilgili detayları merak ediyor. İşte, merak edilen soruların yanıtı...