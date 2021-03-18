Sağlıkçıların Kovid-19 ile mücadelelerini şiirle anlattığı klip sosyal medyada ilgi görüyor

AA

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesinden sağlık çalışanlarının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelelerini şiirle anlattığı klip sosyal medyada ilgi görüyor.

Kovid-19 Yoğun Bakım Servisi'nde görevli hemşire Sevda Çakar'ın yazdığı 6 dizeden oluşan "Bir Olmak" şiiri, mesai arkadaşlarınca seslendirilerek müzik eşliğinde 4 dakika 17 saniyelik klibe dönüştürüldü.

Eskişehir Sağlık Çalışanların Derneğinin sosyal medya hesabı ve video paylaşım sitelerinde yayımlanan klipte, 44 sağlık çalışanı yer aldı.

Başhekim Prof. Dr. Muhammed Evvah Karakılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastanelerindeki hiçbir sağlık çalışanının Kovid-19 nedeniyle zarar görmediğini söyledi.

Hastalara ellerinden geldiğince yardım etmeye, tedavilerini en güncel metotlarla yapmaya çalıştıklarını belirten Karakılıç, "Bilimsel bilgiler ışığında bütün ekibimiz canla başla çalıştı. Bütün hastalara yakın temasta çalışan hemşirelerimiz, sağlık personelimiz, asistan doktorlarımız ve hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Bir üniversite hastanesine yakışır şekilde hocalarımız birebir hastaların başındaydı. Bugüne kadar 30 bin hastaya hizmet verdik." dedi.

Sağlık Hizmetleri Müdürü Burçin Danacı da personelin bu kadar yorgunluğun üzerine böylesine önemli bir çalışmada yer almasından mutluluk ve gurur duyduklarını ifade etti.

Salgının üzerine büyük bir cesaretle gittiklerini vurgulayan Danacı, "Klip 8 bin izlenme oranına ulaştı. Klipteki senaryodan çekime, kurgudan besteye kadar her aşama hastanemizin sağlık çalışanlarına ait. Bu kliple, yaşadığımız 1 yıllık süreç yeniden gözlerimizin önünden geçiyor. İzlerken çok duygulanıyoruz. Kovid-19 sürecinde tedavi olan hastalarımızdan da iyi dönüşler aldık." diye konuştu.

- "Tamamen sağlık çalışanlarının emeğiyle ortaya çıktı"

Şiiri yazan Çakar ise Kovid-19 yoğun bakımına hasta gelmeye başladığı andan itibaren unutulmayacak zamanlar yaşadıklarını söyledi.

Bu süreci şiirle anlatmak için kolları sıvadığını belirten Çakar, "Hasta sayısının azaldığı bir dönemde şiiri yazdım. Hissettiğim duyguları yazdım. Şiiri seslendirdik. Özgün bir beste ve senaryoyla klip çektik. Tamamen sağlık çalışanlarının emeğiyle bir çalışma ortaya çıktı. Çok güzel tepkiler aldık." ifadelerini kullandı.

Şiir seslendiren yoğun bakım hemşiresi Nihal Türe de salgınla geçen bir yıllık süreci kelimelerle anlatmanın zor olduğunu bildirdi.

Sağlık çalışanlarının çok büyük kalabalıklar içinde adeta yalnızlığı yaşadığını anlatan Türe, "Şiirin bu kadar güzel reaksiyon görmesi yaşanmışlıkları hikayeleştirdiği içindir. İnanarak bir klip ortaya çıkardık." dedi.

Klibin müziğini hazırlayan acil servis hemşiresi Tahir Kaya ise şiire özgün bir müzik yapmak için çabaladığını belirterek, "Yaklaşık 2 haftalık sürede güzel bir beste yaptık. Beğeniler alıyoruz. Bu da hoşumuza gidiyor." diye konuştu.

Klibin çekim ve montajını yapan acil servis hemşiresi Can Yavuz da uzun uğraşlar sonucu ortaya çıkan çalışmanın beğenilmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.