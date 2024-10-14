4. Doğal yağlar

Yiyeceklerinize ekstra yağ eklemek kalori eklemenin kolay bir yoludur, ancak sizin için iyi olan yağları ve sıvı yağları seçmelisiniz. Zeytinyağı sağlıklı tekli doymamış yağlar açısından zengindir ve makarna, ekmek veya sebzelere kalori ve lezzet katabilir. Ceviz ve üzüm çekirdeği yağları daha hafif bir tada sahiptir ve salataları süslemek için mükemmeldir.