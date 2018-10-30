Vücudun en büyük organı olan cilt, iç sistemin korunması için önemli bir bariyer oluşturuyor. Sonbahar ve kış mevsimlerinde havanın soğuk ve rüzgârlı olması nedeniyle cilt kuruluğu ve buna bağlı olarak da başta egzama olmak üzere dermatolojik sorunlarda da artış görülebiliyor. Anadolu Sağlık Merkezi Dermatoloji Uzmanı Dr. Rukiye Kaymaz, canlı ve sağlıklı bir cilde sahip olmak için 9 faydalı alışkanlık önerisinde bulundu.
Su içilmeli
Su içmek deride ısı ve nem dengesi sağlar. Kuru deri yeterince sağlam bir bariyer olmaz. Bakteri, virüs bulaşmasını kolaylaşır. Enfeksiyon riski artar. Kuru deri kaşınır. Yaşam kalitesi azalır. Su içmek ve su oranı yüksek salatalık gibi sebzelerin tüketilmesi deri kalitesinin artırılması için önemli.
Şeker ve hazır gıdadan uzak durulmalı
Sağlıklı beslenme gıda gruplarının dengeli tüketimi, doğal ve işlem görmemiş ürünlerin tercih edilmesi kadar rafine şeker beslenmeden çıkarılmalı. Şeker, hücre hasarı, deri yaşlanması ve sarkmasında önemli rol oynar. Hazır gıda ve içeceklerin beslenmeden çıkartılması üç ay gibi kısa bir sürede deri kalitesinde belirgin artışla sonuçlanır.
Güneş kremi kullanılmalı
Güneş ya da solaryum kaynaklı UV ışınları, deride kırışıklık, nem ve sıkılık kaybı, deri kanseri gibi olumsuz sonuçlar doğurabilir. Floresan kaynaklı görünür ışık da benzer sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle mevsim, cilt tipi ve bulunduğunuz yarım küreye uygun güneş koruma faktörlü gündüz cilt bakım ürününün kullanımı, en önemli yaşlanma karşıtı bakımdır.
Sigara içilmemeli
Sigara içmek deri yüzeyinde oksijenlenmeyi azaltır. Ayrıca sigara içerken mimik kullanımı da kırışıklıkların derinleşmesiyle sonuçlanır. Bu nedenle sigara içmemek cilt için önemli yatırımdır.
Spor yapılmalı
Spor yapmak dolaşımı hızlandırır ve deri yüzeyinde oksijenlenmeyi artırır. Spor sırasında salınan dopamin, serotonin ve endorfin mutluluk sağlar. Sağlıklı beden ve ruh hali deriye yansır, cilt ışıldar.
Makyajla uyunmamalı
Çevre kirliliği, leke riskini artırır. Bu nedenle eve döner dönmez cildin günün kirinden arındırılması gerekir. Gözenek sağlığı için makyajla uyumamak önemli. Temizlik malzemesi seçimi, kişiye özel olmalı. En doğru seçenek için konuda deneyimli bir dermatoloji uzmanına başvurmak oldukça faydalı olur.
Nemlendirici kullanılmalı
Nem her cildin neme ihtiyacı vardır; ancak nem oranı kişiden kişiye değişir. Deri, sıklıkla yağlı, karma, normal ya da kuru olarak sınıflandırılsa da nemlendirici seçiminin, kişiye ve mevsime özel olarak dermatoloji doktoru desteğiyle seçimi en sağlıklı sonucu sağlar.
Düzenli ben muayenesi yapılmalı
Düzenli ben muayenesi ben sayısı, renk ve dağılımı, maruz kalınan güneş hasarının değerlendirilmesi, deri kanserinin önlenmesinde önemlidir. Risk sınıflamasına göre düzenli aralıklarla ben ve deri muayenesi önlem ve erken tanı ile hayat kurtarır.
Düzenli cilt bakımı deri sağlığı için önemli
Dermatoloji uzmanı gözetiminde cilt bakımı, hydrafacial tarzı uygulamaları düzenli yaptırmak, deri sağlığı için oldukça önemli. Deri sağlıklı görünse dahi, önleyici tıp yaklaşımıyla, deri yaşlanması ve deri kanserini önleyici bakım danışmanlığı ve uygulamalarının sağlıklı ve deneyimli ellerden alınması büyük kazançtır.
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