'Sağlıklı ev'lere ilgi artıyor

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, yaşamımızla ilgili pek çok şeyi de gözden geçirmemize neden oldu. Pek çoğumuz plazalardaki ofislerden çıkıp evden çalışma modelini deneyimledik. Yaşam alanlarımızda yemek yiyip, uyumaktan, televizyon izleyip, çocuklarımızla oynamaktan çok daha fazlasına ihtiyacımız olduğunu gördük.

Evde daha fazla zaman geçirdikçe, yeşile, açık havaya olan özlemimiz arttı.

Oturduğumuz evleri de bu kriterler doğrultusunda yeniden gözden geçirdik. Bahçeli, teraslı evlere olan ilginin artması, asansörsüz kullanımı zor olan çok katlı binalardan uzaklaşmak isteği hep son 3-4 aylık süreçte şekillendi. Yatay mimarinin ne kadar önemli olduğunu anladık. "Sağlıklı ev" kavramıyla da bu süreçte tanıştık.

1999 depreminin ardından ‘deprem kriterleri’ni göz önünde bulundurarak projeler üreten inşaat sektörü, pandemi sonrasında da "sağlıklı ev" kriterlerine odaklandı. Yeni hayat düzeninde ev seçiminde etkili olan bu kriterleri şöyle açıklayabiliriz:

1- Salgın döneminde asansör kullanılmaması yönündeki telkinlerle birlikte yatay mimarinin önemi anlaşıldı. Binada elbette asansör olmalı ancak buradaki temel nokta, evinizin asansöre ihtiyaç duymadan çıkılabilecek yükseklikte olması.

2- Zorunlu olarak günlerce evde kalınca, açık havaya çıkma, doğayı koklama arzunun yaşamsal bir ihtiyaç olduğunu hissettik. Dolayısıyla sağlıklı evin olmazsa olmaz bir başka özelliği de mümkünse bahçesinin olması. Bahçe yoksa mutlaka teras ya da geniş bir balkona sahip olması.

3- Evlerin şehrin kalabalığından uzak, içinde doğayı barındıran, sosyal mesafe düzenine uygun hareket edebileceğimiz alanlarda yer alması da önemli bir artı değer haline geldi.

4- Deprem yönetmeliğine uygun olmasının yanı sıra, hayatımızın bir parçası haline gelen evden çalışmaya da imkan verebilmesi, özel bir çalışma odasına sahip olması şart oldu.

5- Koronavirüs havalandırma sistemlerini de gözden geçirmeye sevk etti. Evlerin havalandırma sistemlerinin özel filtrelerden ve temiz hava oranı artırılarak yeniden planlanması artık bir zorunluluk.

Ülkemizde inşaat sektöründe ilkleri hayata geçiren DAP Yapı, pandemi sonrası ihtiyaç haline gelen ‘sağlıklı evler’ konsept projesine Çekmeköy’de başlıyor. Orman içinde geniş yeşil alanlara sahip zemin+5'er katlı yatay mimari özelliğindeki proje, hekimlerden oluşan ‘Sağlık Kurulu’nun önerileri doğrultusunda oluşturuldu. Bunun yanı sıra Türkiye’de ilk defa ön talep sırasında 58 bin kişinin fikirleri alındı ve projede bu talepler de değerlendirildi.

DAP Yapı Ormanköy Çekmeköy Projesi, insanların hem evlerinde aradıkları düzeni ve konforu bulabilmesi, evindeyken bile özlemini çektiği doğaya kavuşması, yeşilin keyfini çıkarması anlayışıyla tasarlandı. Bahçeli ev sayısının fazla tutulduğu projede her dairenin balkonu bulunuyor. Projedeki evlerin yüzde 20’si de teraslı evlerden oluşuyor.

Evden çalışmak isteyenler için de çalışma odası olarak kullanılabilecek yarım oda şeklinde bölümler düşünüldü.

Otoparklar evlerin altına alınırken, proje alanının orta bölümünün orman olarak korunması ve proje sakinlerinin kullanımına açılması benimsendi.

Örnek bir proje olması için en ince ayrıntısına kadar üzerinde büyük emek sarf edilen DAP Ormanköy Çekmeköy Projesi'ni incelemek isteyenler, sosyal mesafe kurallarını gözeten bir sistemle misafir edilecek.

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