'Sağlıklı ev'lere ilgi artıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
ADVERTORIAL

'Sağlıklı ev'lere ilgi artıyor

'Sağlıklı ev' nasıl olur?

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, yaşamımızla ilgili pek çok şeyi de gözden geçirmemize neden oldu. Pek çoğumuz plazalardaki ofislerden çıkıp evden çalışma modelini deneyimledik. Yaşam alanlarımızda yemek yiyip, uyumaktan, televizyon izleyip, çocuklarımızla oynamaktan çok daha fazlasına ihtiyacımız olduğunu gördük.

Evde daha fazla zaman geçirdikçe, yeşile, açık havaya olan özlemimiz arttı.

Oturduğumuz evleri de bu kriterler doğrultusunda yeniden gözden geçirdik. Bahçeli, teraslı evlere olan ilginin artması, asansörsüz kullanımı zor olan çok katlı binalardan uzaklaşmak isteği hep son 3-4 aylık süreçte şekillendi. Yatay mimarinin ne kadar önemli olduğunu anladık. "Sağlıklı ev" kavramıyla da bu süreçte tanıştık.

1999 depreminin ardından ‘deprem kriterleri’ni göz önünde bulundurarak projeler üreten inşaat sektörü, pandemi sonrasında da "sağlıklı ev" kriterlerine odaklandı. Yeni hayat düzeninde ev seçiminde etkili olan bu kriterleri şöyle açıklayabiliriz:

1- Salgın döneminde asansör kullanılmaması yönündeki telkinlerle birlikte yatay mimarinin önemi anlaşıldı. Binada elbette asansör olmalı ancak buradaki temel nokta, evinizin asansöre ihtiyaç duymadan çıkılabilecek yükseklikte olması.

2- Zorunlu olarak günlerce evde kalınca, açık havaya çıkma, doğayı koklama arzunun yaşamsal bir ihtiyaç olduğunu hissettik. Dolayısıyla sağlıklı evin olmazsa olmaz bir başka özelliği de mümkünse bahçesinin olması. Bahçe yoksa mutlaka teras ya da geniş bir balkona sahip olması.

3- Evlerin şehrin kalabalığından uzak, içinde doğayı barındıran, sosyal mesafe düzenine uygun hareket edebileceğimiz alanlarda yer alması da önemli bir artı değer haline geldi.

4- Deprem yönetmeliğine uygun olmasının yanı sıra, hayatımızın bir parçası haline gelen evden çalışmaya da imkan verebilmesi, özel bir çalışma odasına sahip olması şart oldu.

5- Koronavirüs havalandırma sistemlerini de gözden geçirmeye sevk etti. Evlerin havalandırma sistemlerinin özel filtrelerden ve temiz hava oranı artırılarak yeniden planlanması artık bir zorunluluk.

Ülkemizde inşaat sektöründe ilkleri hayata geçiren DAP Yapı, pandemi sonrası ihtiyaç haline gelen ‘sağlıklı evler’ konsept projesine Çekmeköy’de başlıyor. Orman içinde geniş yeşil alanlara sahip zemin+5'er katlı yatay mimari özelliğindeki proje, hekimlerden oluşan ‘Sağlık Kurulu’nun önerileri doğrultusunda oluşturuldu. Bunun yanı sıra Türkiye’de ilk defa ön talep sırasında 58 bin kişinin fikirleri alındı ve projede bu talepler de değerlendirildi.

DAP Yapı Ormanköy Çekmeköy Projesi, insanların hem evlerinde aradıkları düzeni ve konforu bulabilmesi, evindeyken bile özlemini çektiği doğaya kavuşması, yeşilin keyfini çıkarması anlayışıyla tasarlandı. Bahçeli ev sayısının fazla tutulduğu projede her dairenin balkonu bulunuyor. Projedeki evlerin yüzde 20’si de teraslı evlerden oluşuyor.

Evden çalışmak isteyenler için de çalışma odası olarak kullanılabilecek yarım oda şeklinde bölümler düşünüldü.

Otoparklar evlerin altına alınırken, proje alanının orta bölümünün orman olarak korunması ve proje sakinlerinin kullanımına açılması benimsendi.

Örnek bir proje olması için en ince ayrıntısına kadar üzerinde büyük emek sarf edilen DAP Ormanköy Çekmeköy Projesi'ni incelemek isteyenler, sosyal mesafe kurallarını gözeten bir sistemle misafir edilecek.

Randevunuzu hemen almak için tıklayın >>

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X