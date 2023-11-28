Sağlıklı gibi görünen ama aslında zararlı olan 9 ürün

Sağlıklı gibi görünen ama aslında zararlı olan 9 ürün

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BİTKİ BAZLI SÜTLER (SOYA SÜTÜ)

Mağazalarda ve marketlerde satılan ürünler geniş yelpazelere sahip. Badem, yulaf veya pirinç bazlı süt türleri laktoz intoleransı olan kişiler için gerçek bir kurtarıcı. Ancak laktoz intoleransı bulunmayan kişiler bu süt türlerini daha faydalı olduğu için tercih ediyor.

Sanılanın aksine bitki bazlı sütlerde, inek sütünde olduğu gibi protein, kalsiyum, potasyum ve vitaminler daha az bulunur. Bu nedenle normal süte göre daha sağlıklı değildirler. Bitki bazlı sütleri üreticiler lezzetli hale getirmek için şeker kamışı, pirinç şurubu ve diğer tatlandırıcılardan eklerler.