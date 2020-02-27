SAĞLIKLI İNSAN SAYISI AZALIYOR! NE YAPMALI?

Yıllarca doğada nesli tükenmekte olan bitki ve hayvanlardan söz ederken, sağlıklı insan neslinin de hızla tükendiğini göz ardı ediyoruz. Sağlığımızı, gücümüzü, enerjimizi giderek kaybediyoruz. Peki eski gücümüze nasıl kavuşacağız?

Dünya nüfusu rakamsal olarak artarken ironik bir şekilde sağlıklı insan nesli yok oluyor. Büyük tehdit altındaki sağlığımızı eski gücüne kavuşturmak ve korunmak için öncelikle bu gerçeği fark etmeliyiz.

Genetiği değiştirilmiş gıdalar, hayatın hemen her alanında hakimiyet kuran kimyasallar, kontrolsüz - dengesiz beslenmenin kaçınılmaz sonucu obezite, içilebilir su ve doğal kaynakların hızla tükenmesi, doğaya düşman endüstriler, küresel ısınma, her geçen gün artan küresel kirlilik, sınırsız tüketim ve israf...

Tüm bu hoyratlığımıza, bencilliğimize rağmen biliyoruz ki, doğa kendi içinde insanoğluna şifa veren pek çok mucizeyi hala barındırıyor. Mesela arılar...

Bitkilerin çoğunun büyümesi, biyolojik çeşitliliğin korunması, arılar tarafından gerçekleştirilen tozlaşmaya bağlı. Bal, arı sütü, arı poleni, propolisin faydalarını saymakla bitiremeyiz.

Bal neden çok etkili?

'Şifa'nın karşılığı olarak anılan bal, yapısında bulunan pek çok doğal şeker, protein ve element ile vücudumuz için değerli bir besin. Bal şekeri, sindirime gerek olmadan çok süratli bir şekilde kana karışır. Bu özelliğiyle hızlı bir enerji kaynağıdır.

Arı sütü, işçi arıların, kraliçelerini ve yavrularını beslemek amacıyla ürettiği krem kıvamında çok özel, değerli bir sıvı.

Çiçekli bitkilerin üreme hücresi olan polen, aynı zamanda arının kendi ana besinidir. Bal arılarının topladığı polen, protein başta olmak üzere, karbonhidrat, amino asitler, mineral maddeler, vitaminler içermektedir.

İşçi arıların bitkilerin filiz ve tomurcuklarından topladığı propolis maddesi, kovandaki çatlaklarının kapatılması, zararlı bakteri, virüs ve mantarlardan korunmak amacıyla kullanmaktadır.

Arıların bu kadar fayda sağladığı bu ürünler, insan bedenine neler yapmaz ki...

Ginseng:

Kozmetik reklamlarının hafızalara kazınan sloganıdır; "yaşlanma karşıtı" ifadesi. Bu sloganın kaynağı ginseng, cildimizdeki serbest radikalleri uzaklaştırarak zararlı etkilerini yok eder. Ayrıca, kolajen üretimini destekleyerek cildi güzelleştirir. Özellikle erkeklerde cinsel isteği artırıcı afrodizyak etkisine sahiptir. Hafızayı güçlendirir, beyindeki kılcal dolaşımı artırır ve stresin etkilerini azaltır.

Kudret narı:

İçeriğindeki vitamin, mineral, lif ve çeşitli elementler dolayısıyla hastalık önleyici, tedavi edici şifalı bir bitki olan kudret narı, özellikle mide ve bağırsak gibi sindirim sistemi hastalıklarında fayda sağlıyor.

Devedikeni:

Karaciğer problemlerini önlemek ve tedavi etmek amacıyla yaygın olarak kullanılan devedikeni, aynı zamanda depresyon, reflü, şeker hastalığı, Parkinson hastalığı, yüksek kolesterol gibi sağlık problemlerinde rahatlatıcı etki gösteriyor.

Karahindiba:

Karahindiba, içerdiği vitamin ve minerallerle karaciğerleri temizler, dengeli beslenmeye destek olur. Kuvvetli bir idrar söktürücü olarak vücutta tutulan fazla suyu atılmasını sağlar. Böbreklerde taş oluşumunu engeller, kan şekerini düzenler.

Enginar:

Zeytinyağlı enginara kim 'hayır' diyebilir ki? Bu mucize bitkinin bilinen en önemli faydası karaciğeri temizlemesi. Enginar ayrıca kötü kolesterolü düşürür, sindirim sistemini güçlendirir, hücre yenilenmesini destekler, kemikleri güçlendirir.

Argan yağı:

Zeytinyağına oranla 3 kat daha fazla E vitamini içeren argan yağı, cilt ve saç bakımında belirgin etkiler göstermektedir. Saç kırıklarının bakımında argan yağı, doğanın bize sunduğu etkili bir onarıcıdır.

Keratin:

Saçımızı, cildimizi ve tırnaklarımızı oluşturan bir protein türü olan keratin, saç bakımı konusunda oldukça etkilidir. Doğal keratin, saçları yumuşatırken daha kolay şekil almasını sağlar.

Aksuvital Doğal Ürünler A.Ş., doğanın insanoğlunu yüzyıllardır besleyen, koruyan, kollayan, şifa veren iyileştirici gücünü saygıyla insan sağlığının hizmetine sunuyor.

Binlerce yıllık aromaterapi , fitoterapi ve apiterapi uygulamalarını uzman kadrosuyla, hijyenik ve modern tesislerinde standartlara uygun olarak üreterek, geleneksel tedavi yöntemleri ile modern teknikleri birleştiriyor.

1989 yılında bal üretimi ile sektöre adım atan Aksuvital, yaklaşık 400 çeşitten oluşan ürün gamını Shiffa Home ve Softem markaları ile tüketiciyle buluşturuyor.

Orta Doğu başta olmak üzere 5 kıtaya ihracat yapan Aksuvital, sektöründe güvenilir ve kalitenin simgesi bir dünya markası olma yolunda hızla ilerliyor.

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